У Дніпрі знову виникли перебої з електропостачанням після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Енергетики працювали всю ніч, однак пошкоджена енергосистема не витримує навантаження.

Про це повідомили у компанії ДТЕК, мер Дніпра Борис Філатов та керівник ОВА Олександр Ганжа.

Аварійні відключення у Дніпрі 30 жовтня

Напередодні ввечері компанія ДТЕК повідомила про російську атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпра. Внаслідок удару було пошкоджено обладнання магістральних мереж.

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Без електроенергії залишилася частина мешканців правого та лівого берегів міста, а також прилеглих до обласного центру районів.

Уранці керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що енергетикам вдалося повернути світло частині споживачів, знеструмлених через ворожі атаки. Відновлювальні роботи тривали всю ніч.

Однак згодом ситуація з електропостачанням знову ускладнилася.

У ДТЕК повідомили, що за командою Укренерго в Дніпрі, прилеглих до міста районах та частині Павлоградського району застосували аварійні відключення електроенергії.

В енергокомпанії зазначили, що через російські атаки в області серйозно пошкоджено енергетичне обладнання. Бригади продовжують відновлювальні роботи, щоб якомога швидше заживити об’єкти критичної інфраструктури та повернути електропостачання в оселі.

Вранці мер Дніпра Борис Філатов також повідомив про повторне знеструмлення міста.

За його словами, енергетики працювали всю ніч, однак система не витримує навантаження.

Інформацію підтвердив і начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

До відновлення електропостачання залучили максимальну кількість бригад. Основні системи життєзабезпечення Дніпра переходять на роботу від генераторів.

У ДТЕК нагадали, що під час застосування екстрених відключень графіки погодинних знеструмлень не діють.

Зупинка метро та електротранспорту Дніпра

Станом на 07:20 повідомили про зупинення руху поїздів метро. Через знеструмлення тягових підстанцій, які живлять контактну мережу електротранспорту, роботу всіх трамвайних та тролейбусних маршрутів зупинено.

Згодом повідомила про часткове відновлення живлення метрополітену. Рух поїздів виконується за графіком вихідного дня. Інтервал руху поїздів складає 16 хвилин.

Нагадаємо, що напередодні російські ударні дрони атакували залізничний вокзал Дніпра. Люди на момент атаки перебували на платформі. Внаслідок удару 15 людей загинуло.

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