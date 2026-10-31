В ночь на 31 октября Силы обороны поразили российское предприятие военно-промышленного комплекса, производящее твердое ракетное топливо. Также атакованы четыре состава материально-технических средств армии РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар комбината Каменский в Ростовской области

В ночь на 31 октября украинские военные поразили комбинат Каменский, расположенный в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Для атаки применили ударные беспилотники и береговые ракетные комплексы Нептун.

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По подтвержденным данным, на территории предприятия возник пожар на складе готовой продукции. Кроме того, повреждены четыре производственных цеха.

Комбинат Каменский специализируется на производстве жесткого ракетного топлива, которое используют для реактивных систем залпового огня Ураган, Смерч и Торнадо-С, а также ряда ракетных комплексов и авиационных средств поражения.

– Удары по производству твердого ракетного топлива уменьшают способность армии РФ обстреливать украинские населенные пункты из реактивных систем залпового огня, – отметили в Генштабе.

Какие еще объекты армии РФ поразили Силы обороны

Кроме предприятия в Ростовской области, украинские военные поразили четыре склада материально-технических средств российской армии в следующих районах:

Харцызска и Докучаевска Донецкой области;

Нововасильевки Запорожской области;

Новоайдара Луганской области.

В Силах обороны подчеркнули, что продолжают системно наносить удары по объектам, обеспечивающим военно-экономический потенциал РФ.

Источник : Генштаб ВСУ

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