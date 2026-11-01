Гуманитарная операция во временно оккупированных Алешках завершилась успешно: жители города и окружающей общины, решившие выехать на подконтрольную Украине территорию, пересекли государственную границу. Точное количество эвакуированных из соображений безопасности официально не называют.

Для миссии на Херсонском направлении установили локальный режим тишины, разминировали определенные маршруты, доставили в Алешки гуманитарные грузы и организовали добровольный выезд гражданских.

Президент Владимир Зеленский подтвердил завершение операции и поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за посредничество, Силы обороны — за условия безопасности, а омбудсмена Дмитрия Лубинца и его команду — за реализацию миссии.

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– Когда есть внимание мира, есть спасение людей. Нужны и последующие деэскалационные шаги и реальное приближение к миру, — заявил Зеленский.

Личное участие Мелании Трамп

Гуманитарная миссия началась с прямых контактов команды первой леди США с украинским и российским руководством. По информации Белого дома, Мелания Трамп инициировала переговоры с обеими сторонами и через своего представителя участвовала в согласовании целей операции, технических процедур, сроков и условий локального прекращения огня. Для этого использовался канал коммуникации, который раньше помогал в гуманитарных операциях по возвращению детей.

После начала режима тишины Мелания Трамп лично следила за ходом операции и публично сообщала о выполнении договоренностей, работе гуманитарных групп, подготовке эвакуации и движении конвоя. В частности, она заявляла, что украинская и российская группы работают в Алешках согласно согласованному плану.

Первая леди США также распространяла сообщения Дмитрия Лубинца по ключевым этапам миссии. В итоговой публикации она вынесла сообщения и видео с возвращением эвакуированных на подконтрольную Украине территорию.

— Алешки доказывают: мы способны возвысить человечность над войной. Вместе мы можем построить мирную планету для наших детей, – написала Мелания Трамп в Х.

Лубинец поблагодарил Зеленского и Меланию Трамп

Дмитрий Лубинец возглавил украинскую переговорную группу, поддерживал прямую связь с российской стороной и лично прибыл в Алешки. Украинская делегация общалась с местными жителями, контролировала доставку продуктов, воды, медикаментов и оборудования для больницы, а также помогала организовать выезд гражданских.

Омбудсмен оставался главным публичным источником информации от украинской стороны: сообщал о соблюдении режима тишины, разминировании маршрутов, прибытии делегации в город и ходе эвакуации. На его обновление неоднократно опирались и сообщения американской стороны.

После завершения миссии Лубинец поблагодарил президента Владимира Зеленского за личную вовлеченность, поддержку и содействие операции.

– Благодаря последовательной позиции главы государства удалось обеспечить необходимые условия для проведения этой чрезвычайно важной гуманитарной операции, – отметил он.

Отдельно омбудсмен отметил роль Мелании Трамп – ее лидерство, человечность, постоянное внимание к миссии и авторитет, который помог сторонам перейти от переговоров к практическим действиям.

– Она своим авторитетом сделала все, чтобы спасти граждан, которые были рядом с нами, – подчеркнул Лубинец.

Гуманитарная договоренность по поводу Алешек не была политическим или военным соглашением об общем перемирии. Ее конкретной целью были режим тишины, разминирование маршрутов, доставка и безопасный добровольный выезд гражданских.

В то же время, итоговое сообщение Мелании Трамп — с репостом корреспонденции и видео украинского омбудсмена — придало результату миссии более широкого гуманитарного значения. Первая леди США назвала события в Алешках надеждой на устоявшийся мир, связав успешное спасение людей с возможностью последующих шагов к деэскалации.

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