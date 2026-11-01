Гуманітарна операція в тимчасово окупованих Олешках завершилася успішно: жителі міста й навколишньої громади, які вирішили виїхати на підконтрольну Україні територію, перетнули державний кордон. Точну кількість евакуйованих із міркувань безпеки офіційно не називають.

Для проведення місії на Херсонському напрямку встановили локальний режим тиші, розмінували визначені маршрути, доставили в Олешки гуманітарні вантажі та організували добровільний виїзд цивільних.

Президент Володимир Зеленський підтвердив завершення операції та подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво, Силам оборони — за безпекові умови, а омбудсмену Дмитру Лубінцю та його команді — за реалізацію місії.

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– Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру, – заявив Зеленський.

Особиста участь Меланії Трамп

Гуманітарна місія почалася з прямих контактів команди першої леді США з українським і російським керівництвом. За інформацією Білого дому, Меланія Трамп ініціювала переговори з обома сторонами та через свого представника брала участь в узгодженні цілей операції, технічних процедур, строків і умов локального припинення вогню. Для цього використали канал комунікації, який раніше допомагав у гуманітарних операціях із повернення дітей.

Після початку режиму тиші Меланія Трамп особисто стежила за перебігом операції та публічно повідомляла про виконання домовленостей, роботу гуманітарних груп, підготовку евакуації й рух конвою. Зокрема, вона заявляла, що українська та російська групи працюють в Олешках відповідно до погодженого плану.

Перша леді США також поширювала повідомлення Дмитра Лубінця з ключових етапів місії. У підсумковому дописі вона винесла повідомлення та відео з поверненням евакуйованих на підконтрольну Україні територію.

– Олешки доводять: ми здатні піднести людяність над війною. Разом ми можемо побудувати мирну планету для наших дітей, – написала Меланія Трамп в Х.

Лубінець подякував Зеленському та Меланії Трамп

Дмитро Лубінець очолив українську переговорну групу, підтримував прямий зв’язок із російською стороною та особисто прибув до Олешок. Українська делегація спілкувалася з місцевими жителями, контролювала доставлення продуктів, води, медикаментів і обладнання для лікарні, а також допомагала організувати виїзд цивільних.

Омбудсмен залишався головним публічним джерелом інформації від української сторони: повідомляв про дотримання режиму тиші, розмінування маршрутів, прибуття делегації до міста та перебіг евакуації. Саме на його оновлення неодноразово спиралися й повідомлення американської сторони.

Після завершення місії Лубінець подякував президентові Володимиру Зеленському за особисту залученість, підтримку та сприяння операції.

– Завдяки послідовній позиції глави держави вдалося забезпечити необхідні умови для проведення цієї надзвичайно важливої гуманітарної операції, – зазначив він.

Окремо омбудсмен відзначив роль Меланії Трамп – її лідерство, людяність, постійну увагу до місії та авторитет, який допоміг сторонам перейти від переговорів до практичних дій.

– Вона своїм авторитетом зробила все, щоб урятувати громадян, які були поруч із нами, — наголосив Лубінець.

Гуманітарна домовленість щодо Олешок не була політичною або військовою угодою про загальне перемир’я. Її конкретною метою були режим тиші, розмінування маршрутів, доставлення допомоги та безпечний добровільний виїзд цивільних.

Водночас підсумкове повідомлення Меланії Трамп – із репостом допису і відео українського омбудсмена – надало результату місії ширшого гуманітарного значення. Перша леді США назвала події в Олешках надією на сталий мир, пов’язавши успішний порятунок людей із можливістю наступних кроків до деескалації.

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