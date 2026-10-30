Гуманитарная миссия в Алешках: как повлиял фактор Мелании Трамп и чего ждать после 1 ноября

В Херсонской области продолжается масштабная гуманитарная миссия во временно оккупированных Алешках, чтобы доставить помощь гражданскому населению и обеспечить безопасный коридор для эвакуации жителей.

Факты ICTV спросили у политолога Владимира Фесенко о том, почему Россия согласилась на прекращение огня в Алешках именно сейчас, какую роль играют США и первая леди Мелания Трамп, а также чего ждать после 1 ноября.

Гуманитарная миссия в Алешках: что известно

23 октября Белый дом заявил о достижении договоренности между Украиной и Россией о прекращении огня в Алешках Херсонской области. Временное перемирие, инициированное Меланией Трамп, должно было обеспечить доставку гуманитарных грузов и эвакуацию через безопасный коридор.

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26 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложении американской стороны ввести режим тишины в районе Олешек с 27 октября на несколько дней для обеспечения деятельности гуманитарных миссий и организации выезда граждан.

27 октября Украина ввела режим прекращения огня в Алешках с 03:00 по киевскому времени. Масштабный режим прекращения огня продлится до 22:59 1 ноября.

В этот же день стороны подтвердили, что Украина и РФ соблюдают достигнутые договоренности о режиме тишины в районе проведения гуманитарной миссии.

Издание Fox News сообщает, что подписанные между Украиной и РФ договоренности по завершении миссии предусматривают организацию регулярных гуманитарных поставок, а также проведение мероприятий по репатриации в населенных пунктах Херсонской области.

29 октября совместная делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла в определенный пункт, откуда планировалась транспортировка помощи.

В этот день завершилось разминирование маршрутов в Алешках, а гуманитарный конвой сформировали и подготовили к отправке.