Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Гуманитарная миссия в Алешках: как повлиял фактор Мелании Трамп и чего ждать после 1 ноября
В Херсонской области продолжается масштабная гуманитарная миссия во временно оккупированных Алешках, чтобы доставить помощь гражданскому населению и обеспечить безопасный коридор для эвакуации жителей.
Факты ICTV спросили у политолога Владимира Фесенко о том, почему Россия согласилась на прекращение огня в Алешках именно сейчас, какую роль играют США и первая леди Мелания Трамп, а также чего ждать после 1 ноября.
Гуманитарная миссия в Алешках: что известно
23 октября Белый дом заявил о достижении договоренности между Украиной и Россией о прекращении огня в Алешках Херсонской области. Временное перемирие, инициированное Меланией Трамп, должно было обеспечить доставку гуманитарных грузов и эвакуацию через безопасный коридор.
26 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложении американской стороны ввести режим тишины в районе Олешек с 27 октября на несколько дней для обеспечения деятельности гуманитарных миссий и организации выезда граждан.
27 октября Украина ввела режим прекращения огня в Алешках с 03:00 по киевскому времени. Масштабный режим прекращения огня продлится до 22:59 1 ноября.
В этот же день стороны подтвердили, что Украина и РФ соблюдают достигнутые договоренности о режиме тишины в районе проведения гуманитарной миссии.
Издание Fox News сообщает, что подписанные между Украиной и РФ договоренности по завершении миссии предусматривают организацию регулярных гуманитарных поставок, а также проведение мероприятий по репатриации в населенных пунктах Херсонской области.
29 октября совместная делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла в определенный пункт, откуда планировалась транспортировка помощи.
В этот день завершилось разминирование маршрутов в Алешках, а гуманитарный конвой сформировали и подготовили к отправке.
Уже 30 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что для оказания помощи и эвакуации жителей Алешок подготовлено 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи.
Почему РФ согласилась на режим тишины в Алешках
Прекращение огня в районе Олешек Херсонской области остается гуманитарной договоренностью и не дает оснований говорить о начале более масштабного перемирия между Украиной и РФ. Хотя эта операция является важным политическим прецедентом и демонстрирует решающую роль США в посредничестве, заявил Фактам ICTV глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко.
Он отмечает, что на самом деле это событие имеет большое значение, несмотря на отсутствие оснований считать это первым шагом к более масштабному и полному прекращению огня.
— Это фактически первое такое прекращение огня во время полномасштабной войны. Были формальные даты — особенно россияне играли в такие прекращения огня, но это не были полноценные паузы в боевых действиях, а скорее пропагандистские акции. Были функциональные прекращения огня, например вокруг Запорожской АЭС, но это касалось ремонта линий электропередач. А здесь происходит перемирие, сопровождающееся разминированием, эвакуацией мирных жителей. И главное, что обе стороны его придерживаются, – отметил он.
По словам политолога, этот случай также является прецедентом эффективного американского посредничества, который может стать весомым аргументом в предстоящих переговорах.
— Россия не хочет прекращать войну, но об этом постоянно нужно говорить. Именно нынешнее перемирие в Алешках подтверждает, что это возможно. Вопрос только в политической воле. Войну прекратить можно, и Украина готова к этому. Вопрос только в том, готова ли к этому Россия, — утверждает политолог.
Фесенко напомнил, что о гуманитарной катастрофе в Алешках речь шла еще с августа. Украина поднимала этот вопрос через западные медиа, на Генассамблее ООН, а Папа Римский обращался к российскому диктатору Владимиру Путину напрямую. Сам факт предварительной блокировки свидетельствует о том, что именно Россия являлась источником этой катастрофы.
Главным и решающим фактором нынешнего согласия Кремля политолог называет вовлеченность первой леди США Мелании Трамп.
— Путин ради Трампа и его жены продемонстрировал такой “жест доброй воли”. Путина не волнуют гуманитарные жесты для международного сообщества. У него нет никакого желания играть в гуманитарные миссии перед международным сообществом — он плюет на него уже давно. А вот для Трампа нужно сделать показательные гуманитарные жесты. Сейчас Путин откровенно и очень активно играет с Трампом. И часть этого заигрывания (кроме бизнес-соглашений и некоторых других договоренностей) — это также жест в сторону Мелании Трамп и его семьи, — объяснил эксперт.
Политолог отмечает, что привлечение первой леди США стало возможным благодаря последовательной работе украинской дипломатии и международной огласке.
— То, что Мелания Трамп узнала о гуманитарной катастрофе в Алешках, свидетельствует, что усилия украинской стороны принесли результат. То, что эта проблема рассматривалась на Генассамблее ООН (хотя Россия была тогда против), дало возможность, чтобы об этом узнала Мелания Трамп. У нее там были свои представители на Ассамблее ООН, и она узнала о крушении в Алешках. Это было первым толчком. Второй толчок – это звонок Папы Римского Путину. Он не дал немедленного результата, но это сработало уже из-за Мелании Трамп. Когда она задала вопрос о необходимости гуманитарной миссии в Алешках, Путин решил пойти навстречу. Фактор Мелании Трамп был решающим, — считает он.
Гуманитарная миссия в Алешках как рычаг для мира и риски после 1 ноября
Результаты гуманитарной миссии в Алешках могут служить аргументом для США по продвижению более широких мирных договоренностей. Но развитие событий будет зависеть от позиции американской стороны и фактора Мелании Трамп, утверждает Фесенко.
Оценивая возможность использования опыта Олешек для расширения остановки огня, политолог обращает внимание на приоритеты окружения президента США Дональда Трампа, но отмечает и положительные сигналы.
— К примеру, окружение Трампа сконцентрировано на реализации бизнес-инициаций. Они больше думают не о мире или прекращении огня, а о том, чтобы договариваться с Россией. Вот в чем главная проблема. Но может быть положительным результатом нынешней миссии в Алешках. Есть разные данные, что Мелания Трамп вдохновляется положительным результатом реализации этой гуманитарной миссии и может быть ее продолжение. Продолжение в других городах, где тоже сложная гуманитарная ситуация, и можно реализовать такие перемирия. Если будет такая цепочка локальных прекращений огня – это важный момент, – заявил Фесенко.
Политолог считает, что украинской стороне необходимо активно работать с Меланией Трамп и общественным мнением в США.
— Я думаю, что сейчас нужна активная работа с Меланией Трамп и ее командой, чтобы убеждать ее, что это дает результаты. Если жена президента США будет активно убеждать своего мужа (а через него и Путина) в необходимости прекращения огня, возможно, это даст результат. Не сейчас, а позже. Ждать немедленного результата, к сожалению, нет оснований. Путин хочет продолжать войну. Но прецедент в Алешках важен: если Мелания Трамп будет продолжать гуманитарные усилия, то может постепенно увеличивать вероятность продолжения этой положительной тенденции, — предположил он.
Говоря о периоде после истечения срока действия режима тишины 1 ноября, Фесенко отмечает высокие риски возобновления боевых действий.
— С одной стороны, впервые за все время войны люди наслаждаются тишиной и безопасностью. До этого перемирия Херсон не просто находился почти на линии фронта, но и под ударами. Российские дроноводы устраивали охоту на жителей, ежедневно были жертвы. А сейчас – тишина. С другой стороны, есть страх, что после этой тишины будет еще больше войны. У нас опасаются, что россияне могут форсировать Днепр и высадиться на правом берегу. Россияне тоже опасаются, потому что в Алешках был украинский форпост – плацдарм Сил обороны. Риски возобновления боевых действий достаточно высокие, — сказал он.
Однако Фесенко обратил внимание, что боевые действия на других участках фронта не прекращаются, как и воздушная война. По его мнению, они будут продолжаться.
— Мы видим: Киев каждый день под ударом, вчера была трагедия в Днепре, где погибли люди после российского удара. Парадокс ситуации в том, что одновременно происходит возобновление мирных переговоров. Все ожидают прямых переговоров в трехстороннем формате, возобновились переговоры с участием США, европейцы активно участвуют. Это положительная тенденция. Но одновременно мы видим эскалацию воздушной войны: Россия усиливает атаки по украинским городам. Вот такой парадокс, — добавил политолог.
По мнению эксперта, эта динамика сохранится, а решающим фактором остается позиция США во время переговоров. Фесенко не ожидает принципиальных сдвигов после 1 ноября, когда завершится режим тишины, или после 3 ноября, когда состоятся выборы в Конгресс США.
Политолог предположил, что эти две тенденции (одновременная эскалация войны и возобновление мирных переговоров) продолжатся. По его словам, если американская сторона использует прецедент с Алешками в качестве аргумента, что нужно выходить хотя бы на поэтапное прекращение огня, тогда может появиться перспектива реальных мирных переговоров.
— Если американские переговорщики снова будут играть в бизнес-сделки с Путиным и будут демонстрировать готовность идти на односторонние уступки — к сожалению, эффект будет противоположным. Путин будет только усиливать войну, прекращение боевых действий будет маловероятным. Решающий фактор — это позиция американской стороны: как они будут вести переговоры и с каких позиций будут исходить, — подытожил Фесенко.