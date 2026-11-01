За последние сутки на фронте ликвидировали как минимум 2 100 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 1 ноября 2026 года

  • около 1 590 270 (+2 100) человек,
  • танков — 12 451 (+1),
  • боевых бронированных машин — 25 622 (+2),
  • артиллерийских систем — 51 755 (+16),
  • реактивных систем залпового огня — 2 249 (+2),
  • средств противовоздушной обороны — 1 730,
  • самолетов — 452,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 054 (+9),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 591 605 (+944),
  • крылатых ракет — 5 140,
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 168 739 (+259),
  • специальной техники — 4 861 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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