Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 1 ноября: ВСУ уничтожили 2100 оккупантов и почти сотню беспилотников
За последние сутки на фронте ликвидировали как минимум 2 100 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 1 ноября 2026 года
- около 1 590 270 (+2 100) человек,
- танков — 12 451 (+1),
- боевых бронированных машин — 25 622 (+2),
- артиллерийских систем — 51 755 (+16),
- реактивных систем залпового огня — 2 249 (+2),
- средств противовоздушной обороны — 1 730,
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 054 (+9),
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 591 605 (+944),
- крылатых ракет — 5 140,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 168 739 (+259),
- специальной техники — 4 861 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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