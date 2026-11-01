На официальное приложение Воздушная тревога, вероятно, была совершена кибератака вечером воскресенья, 1 ноября.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Взлом приложения Воздушная тревога 1 ноября: что известно

В 22:47 в приложении появилось сообщение о якобы радиационной и химической опасности для Киева, а также об угрозе уличных боев в столице.

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После этого по всей Украине был объявлен красный уровень опасности из-за якобы угрозы ракетного удара.

При этом пользователям приходили уведомления на русском языке об “угрозе удара” российской баллистической ракеты Орешник и о “ядерной угрозе”.

На инцидент отреагировали в Воздушных силах ВСУ, предупредив, что приложение могли взломать вражеские хакеры. В ПС также опровергли радиационную угрозу.

– Внимание! Вероятно, приложение Воздушная тревога подверглось вражескому влиянию. Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале! – отметили в Воздушных силах.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что информация об угрозе удара Орешника, радиационной и химической опасности, а также угрозе уличных боев в Киеве не соответствует действительности.

По нашим данным, приложение Воздушная тревога было взломано, — заявил Юрий Игнат.

Информацию о взломе приложения подтвердили и в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. Украинцев призвали не паниковать, не распространять непроверенную информацию и не переходить ни по каким сторонним ссылкам.

– Приложение Воздушная тревога, вероятно, взломали. В данный момент информация, распространяющаяся относительно уровней угроз, не соответствует действительности, — подчеркнули в ЦПД.

Гражданам советуют следить за сообщениями о воздушных тревогах через официальные каналы и ресурсы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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