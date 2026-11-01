Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на территории Турции для обсуждения ключевых вопросов завершения войны.

Об этом глава государства рассказал в интервью CNN Türk.

Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции

По словам президента, Украина поддерживает возможность проведения переговоров на самом высоком уровне именно в Турции, поскольку Анкара способна выступить эффективным и беспристрастным посредником.

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– Мы готовы к такой встрече в Турции. Позиция Турции по этому вопросу четкая, как и позиция президента Эрдогана (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, — Ред.). У нас тесные и положительные отношения с Турцией. Турция может быть практичным и реалистичным посредником; она не становится на чью-то сторону, а действует как настоящий, беспристрастный посредник… Я знаю, что у президента Эрдогана есть собственные каналы связи с Путиным, именно поэтому мы поддерживаем проведение встречи в Турции, — отметил глава государства.

Президент пояснил, что переговоры непосредственно между лидерами необходимы для решения сложных вопросов, по которым представителям делегаций и экспертных групп пока не удалось достичь договоренностей.

В то же время Зеленский предостерег, что встреча без конкретных результатов может вызвать разочарование в обществе и восприниматься как неудача дипломатических усилий.

По его убеждению, при наличии политической воли руководители государств способны найти решения даже по самым спорным вопросам.

Среди главных тем возможных переговоров президент назвал прекращение боевых действий и создание действенного механизма контроля соблюдения режима тишины.

Также стороны могли бы обсудить послевоенное восстановление Украины, будущее населения обоих государств, условия жизни людей и территориальные вопросы.

Отдельно Зеленский упомянул предварительные раунды украинско-российских переговоров, которые, в частности, проходили в Турции.

По его мнению, эти встречи уже принесли важные результаты, прежде всего, в гуманитарной сфере. Речь идет об обмене военнопленными, благодаря которым украинцы смогли вернуться из российского плена и воссоединиться со своими семьями.

Президент подчеркнул, что именно возвращение людей домой является весомым дипломатическим достижением, даже если другие вопросы остаются нерешенными.

Напомним, что накануне Зеленский посетил Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе переговоров лидеры договорились продолжить совместную работу по восстановлению и повышению эффективности Черноморского зернового коридора.

Кроме того, 29 октября Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Турецкий лидер подтвердил готовность Анкары содействовать возобновлению дипломатического диалога между Киевом и Москвой и приобщиться к международным усилиям, направленным на завершение российско-украинской войны.

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