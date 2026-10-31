Достижение договоренности о восстановлении безопасности судоходства в Черноморском регионе может дать мощный импульс дипломатическим усилиям по установлению длительного и справедливого мира в Украине. Для этого Анкара продолжит переговоры со всеми сторонами и обсудит этот вопрос с Россией.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Безопасность судоходства в Черном море и переговоры с РФ

Президент Турции подчеркнул, что Анкара стремится продвинуть процесс разблокирования Черного моря и восстановления безопасности торговых суден.

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— Мы продолжим переговоры со сторонами по восстановлению безопасности судоходства в Черном море. Верю, что достижение договоренности также придаст импульсу усилиям для установления продолжительного мира в Украине. Мы стремимся продвинуть этот процесс, обсудив этот вопрос также с Россией, – отметил Эрдоган.

В то же время президент Турции категорически осудил любые вооруженные нападения на гражданские корабли в акватории моря.

— С начала войны мы прилагаем активные усилия по поддержанию безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Очевидно, что атаки на гражданские судна и шаги, которые усугубят эскалацию в Черном море, никому не принесут пользы. Для нас абсолютно неприемлемы такие нападения, — сказал он.

Переговоры с РФ и территориальная целостность Украины

Во время переговоров в Стамбуле значительное внимание уделялось активизации процессов, направленных на прекращение войны по дипломатическому пути. Эрдоган отметил возобновление динамики в мирных инициативах.

— Мы удовлетворены тем, что инициативы, направленные на завершение войны по дипломатическому пути, в частности благодаря усилиям президента США Дональда Трампа, снова набрали обороты. Переговоры между Украиной и Россией, которые мы принимали, показали, что по дипломатическому пути можно достичь конкретных результатов, — отметил он.

Эрдоган заявил о готовности Турции в дальнейшем способствовать мирному урегулированию.

— И на нынешнем этапе мы говорим: у справедливого мира не будет проигравших. Хочу подчеркнуть, что мы готовы приложить все возможные усилия, чтобы открыть путь к миру, — утверждает Эрдоган.

В то же время президент Турции еще раз подтвердил твердую позицию Анкары по защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

В контексте двусторонних отношений Эрдоган особо отметил важность вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Этот шаг должен способствовать достижению целевого показателя двустороннего товарооборота на уровне $10 млрд.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что турецкий бизнес, который остается работать в Украине, несмотря на войну, будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении страны.

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