Графики отключения света 3 ноября: какими будут ограничения во вторник
Во вторник, 3 ноября, в отдельных регионах Украины вынужденно будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 3 ноября: что известно
Применение графиков отключения света 3 ноября обусловлено последствиями массированных российских ударов по объектам энергетики.
Как именно будут действовать меры ограничения 3 ноября:
-
00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности
-
06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 0,5 до 4 очередей)
В Укрэнерго отметили, что вражеские удары по энергообъектам могут приводить к оперативным изменениям в стабильности энергосистемы.
— Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, – советуют в компании.
Также энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо.