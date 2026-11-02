Во вторник, 3 ноября, в отдельных регионах Украины вынужденно будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 3 ноября: что известно

Применение графиков отключения света 3 ноября обусловлено последствиями массированных российских ударов по объектам энергетики.

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Как именно будут действовать меры ограничения 3 ноября:

  • 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности

  • 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 0,5 до 4 очередей)

В Укрэнерго отметили, что вражеские удары по энергообъектам могут приводить к оперативным изменениям в стабильности энергосистемы.

— Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, – советуют в компании.

Также энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо.

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