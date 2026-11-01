Осенью украинцы чаще пользуются электрообогревателями и другими приборами для обогрева жилья. Из-за этого растет потребление электроэнергии, а вместе с ним могут увеличиваться и суммы в платежках.

Поэтому потребителей интересует, изменится ли цена на электричество и сколько придется платить за каждый киловатт-час.

Опасения по поводу возможного подорожания возникли из-за того, что прежний срок действия фиксированного тарифа истекает 31 октября 2026 года.

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Факты ICTV рассказывают, каким будет тариф на свет с 1 ноября 2026 года, сколько будет стоить 1 кВт·ч и какие льготные условия предусмотрены для домохозяйств с электроотоплением.

Тариф на электроэнергию с 1 ноября 2026 года

Правительство приняло решение продлить действие механизма возложения специальных обязанностей на рынке электроэнергии, благодаря которому цены для населения останутся неизменными. С 1 ноября бытовые потребители продолжат платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт·ч. Повышения тарифа для населения не будет.

О продлении действия действующих цен 8 октября 2026 года сообщило Министерство энергетики Украины. По представлению Минэнерго правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года.

Как объяснил первый вице-премьер-министр Украины, министр энергетики Денис Шмыгаль, это решение позволяет сохранить действующие цены для бытовых потребителей.

Таким образом, с 1 ноября тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Такая же цена будет действовать и дальше в рамках продленного механизма государственной поддержки.

Итоговая сумма в платежке будет зависеть от объема потребленной электроэнергии. Чем больше киловатт-часов использует домохозяйство в течение месяца, тем больше придется заплатить.

Тариф на свет с 1 ноября для домов с электроотоплением

Для домохозяйств с электроотоплением в отопительный период сохраняется льготная цена на электроэнергию. При потреблении до 2 000 кВт·ч в месяц включительно тариф составляет 2,64 грн за кВт·ч.

Если домохозяйство использует более 2 000 кВт·ч в месяц, электроэнергия в пределах установленного лимита оплачивается по льготной цене, а объем сверх этого порога — по стандартному тарифу 4,32 грн за кВт·ч.

Льготные условия также распространяются на бытовых потребителей в многоквартирных домах, которые не газифицированы, не имеют централизованного или автономного теплоснабжения и используют электроэнергию для отопления.

Как подчеркнул Денис Шмыгаль, тариф 2,64 грн за кВт·ч для таких домохозяйств также остается в силе.

Как платить меньше за электроэнергию

Сократить расходы на электричество можно, установив двухзонный счетчик. Он отдельно учитывает потребление днем и ночью, поэтому в ночные часы электроэнергия стоит дешевле.

Для бытовых потребителей с двухзонным счетчиком с 23:00 до 07:00 применяется коэффициент 0,5 от стандартного тарифа. При цене 4,32 грн за кВт·ч ночная электроэнергия будет стоить 2,16 грн за кВт·ч.

В дневные часы оплата производится по полному тарифу — 4,32 грн за кВт·ч.

Чтобы сэкономить, некоторые бытовые приборы, например стиральную машину или бойлер, можно включать ночью. Однако стоит учитывать собственный режим потребления: экономия будет зависеть от того, сколько электроэнергии удастся использовать в ночное время.

Что изменится в тарифах на свет с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года тариф на электроэнергию для населения не изменится. Украинцы продолжат платить 4,32 грн за кВт·ч, а для определенных категорий домохозяйств с электроотоплением сохранится льготная цена 2,64 грн за кВт·ч в пределах 2 000 кВт·ч в месяц.

Правительство продлило действие механизма ПСО до 30 апреля 2027 года. Это означает, что с 1 ноября потребителям не придется платить больше из-за завершения прежнего срока действия фиксированных цен.

При этом сумма в платежке будет зависеть от фактического потребления электроэнергии. Сэкономить помогут контроль использования электроприборов и, при наличии двухзонного счетчика, перенос части потребления на ночные часы.

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