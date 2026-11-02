Одесса расположена на юге Украины, однако похолодание, которое надвигается на страну, не обойдет и этот город. Температура воздуха будет постепенно снижаться, а к концу недели ночью приблизится к нулю.

Какая будет погода и когда в Одессе выпадет первый снег, выясняли Факты ICTV.

Когда будет снег в Одессе: прогноз синоптиков

Укргидрометцентр прогнозирует снижение температуры в Украине с 5 ноября примерно на 3–5 градусов. В некоторых регионах возможен мокрый снег, но преимущественно в северных и северо-западных областях.

Сейчас смотрят

В Одессе и области в ближайшее время снег не ожидается. Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на погоду в регионе и вдоль морского побережья будут влиять антициклональный характер атмосферных процессов и область повышенного атмосферного давления.

3–4 ноября прогнозируют небольшой дождь, в дальнейшем существенных осадков не ожидается. До конца недели температура будет постепенно снижаться из-за преобладания северных и северо-западных воздушных потоков.

Какая будет температура в Одессе с 2 по 7 ноября

Согласно графику прогноза Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в начале ноября в Одессе будет постепенно холодать. Днем температура снизится с +9°C до +5°C, а ночью к концу недели опустится до 0°C.

Прогноз температуры в Одессе:

2 ноября ночью +7°C, днем +9°C;

3 ноября ночью +8°C, днем +9°C;

4 ноября ночью +6°C, днем +6°C;

5 ноября ночью +2°C, днем +5°C;

6 ноября ночью +6°C, днем +6°C;

7 ноября ночью около 0°C, днем +5°C.

Самую низкую температуру прогнозируют в ночь на 7 ноября. Она составит около нуля градусов.

Какая будет погода на побережье Одессы со 2 по 7 ноября

Синоптики предупреждают о значительном волнении моря, которое впоследствии должно ослабнуть. Уровень моря останется безопасным, а температура морской воды составит +12…+13°C.

Из-за северных и северо-западных ветров на побережье будет прохладно. В начале недели возможны небольшой дождь и морось.

Таким образом, в ближайшую неделю первый снег в Одессе не прогнозируется. Несмотря на заметное похолодание, осадков в виде снега синоптики в городе не ожидают.

Когда выпадет первый снег в Одессе: прогноз синоптиков

Как рассказала в интервью Новини.LIVE заведующая сектором метеорологических прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская, в последние годы зимы в Одессе становятся теплее, а снег выпадает все реже.

Одной из причин такой тенденции синоптик называет глобальное потепление. Однако это не означает, что город полностью защищен от сильных морозов и снегопадов. Когда в Одессе выпадет снег и будут ли такие погодные явления этой зимой, пока неизвестно.

Украинский гидрометцентр прогнозирует, что на протяжении всех зимних месяцев средняя температура воздуха будет примерно на 2 градуса выше климатической нормы. Однако более теплая зима не исключает периодов резкого похолодания и снежных заносов.

— По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на все месяцы зимнего сезона выше прогнозируемая температура на 2 градуса климатической нормы. Но это не исключает периодов похолодания и снежных заносов, — рассказала Елена Тарнавская.

Заранее определить, когда именно в Одессу придут морозы и сколько они продержатся, синоптики пока не могут. Самые точные прогнозы составляют на ближайшие пять дней. На месяц или весь сезон метеорологические модели дают лишь общее представление о развитии погодных процессов.

Это связано с тем, что атмосфера — сложная и изменчивая система: чем дальше период прогнозирования, тем менее точными становятся расчеты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.