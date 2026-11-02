В Одессе в ближайшие дни ожидается постепенное снижение температуры. Первые ночные заморозки синоптики прогнозируют уже в ночь на 7 ноября. Такой прогноз предоставили специалисты Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

На фоне похолодания город завершает подготовку к отопительному сезону.

Факты ICTV рассказывают, когда включат отопление в Одессе и как город готовится к зиме.

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Когда начнется отопительный сезон в Одессе в 2026 году

По информации Одесского городского совета, начало отопительного сезона в Одессе и запуск котельных предварительно запланированы на 9 ноября. Об этом сообщили 29 октября после заседания городского штаба по подготовке к отопительному сезону.

Во время встречи коммунальщики и представители городской власти обсудили готовность инфраструктуры к зиме. По данным КП Теплоснабжение города Одессы, подготовительные работы приближаются к завершению.

Окончательные сроки запуска будут зависеть от погоды. Если температура воздуха существенно снизится или городская власть примет соответствующее решение, подачу тепла могут начать раньше.

Как Одесса готовится к отопительному сезону 2026 года

Во время заседания штаба отдельно рассмотрели возможные аварийные ситуации. Речь идет о длительных отключениях электроэнергии, перебоях с теплоснабжением и других чрезвычайных обстоятельствах.

Для оперативного реагирования на обращения жителей районные администрации готовят круглосуточные горячие линии. Также руководители районов должны встретиться с главами ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. На этих встречах планируют согласовать порядок действий в случае аварий.

Еще один важный вопрос — обеспечение города природным газом. Городская власть поддержала проект решения о подписании договора с НАК Нафтогаз Украины. Он предусматривает распределение номинаций газа, необходимых для прохождения отопительного сезона.

В горсовете также подчеркнули важность координации коммунальных служб. Особое внимание уделяют готовности инфраструктуры к работе в условиях угрозы российских атак.

Одесситов призывают погасить долги за отопление

Городская власть обратилась к жителям с просьбой погасить накопившуюся задолженность за теплоснабжение. Своевременная оплата помогает коммунальным предприятиям закупать энергоресурсы и поддерживать стабильную работу зимой.

Таким образом, отопительный сезон в Одессе в 2026 году предварительно должен начаться 9 ноября. Однако окончательное решение будет зависеть от погодных условий и ситуации в городе.

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