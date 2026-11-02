В Одесі найближчими днями очікується поступове зниження температури. Перші нічні морози синоптики прогнозують уже в ніч на 7 листопада. Такий прогноз надали фахівці Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

На фоні похолодання місто завершує підготовку до опалювального сезону.

Факти ICTV розповідають, коли увімкнуть опалення в Одесі та як місто готується до зими.

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Коли почнеться опалювальний сезон в Одесі у 2026 році

За інформацією Одеської міської ради, початок опалювального сезону в Одесі та запуск котелень попередньо запланували на 9 листопада. Про це повідомили 29 жовтня після засідання міського штабу з підготовки до опалювального сезону.

Під час зустрічі комунальники та представники міської влади обговорили готовність інфраструктури до зими. За даними КП Теплопостачання міста Одеси, підготовчі роботи наближаються до завершення.

Остаточні строки запуску залежатимуть від погоди. Якщо температура повітря суттєво знизиться або міська влада ухвалить відповідне рішення, подавання тепла можуть розпочати раніше.

Як Одеса готується до опалювального сезону 2026

Під час засідання штабу окремо розглянули можливі аварійні ситуації. Йдеться про тривалі знеструмлення, перебої з теплопостачанням та інші надзвичайні обставини.

Для оперативного реагування на звернення жителів районні адміністрації готують цілодобові гарячі лінії. Також керівники районів мають зустрітися з головами ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. На цих зустрічах планують узгодити порядок дій у разі аварій.

Ще одне важливе питання — забезпечення міста природним газом. Міська влада підтримала проєкт рішення про підписання договору з НАК Нафтогаз України. Він передбачає розподіл номінацій газу, необхідних для проходження опалювального сезону.

У міськраді також наголосили на важливості координації комунальних служб. Особливу увагу приділяють готовності інфраструктури до роботи в умовах загрози російських атак.

Одеситів закликають погасити борги за опалення

Міська влада звернулася до жителів із проханням сплатити накопичену заборгованість за теплопостачання. Своєчасна оплата допомагає комунальним підприємствам закуповувати енергоресурси та підтримувати стабільну роботу взимку.

Отже, опалювальний сезон в Одесі 2026 року попередньо має розпочатися 9 листопада, але остаточне рішення залежатиме від погодних умов та ситуації в місті.

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