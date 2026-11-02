В Запорожье продолжается подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов, и дата его начала уже известна. Коммунальные службы готовят тепловые сети к работе, а в многоквартирных домах начали заполнять системы отопления теплоносителем.

Факты ICTV рассказывают, когда начнется отопительный сезон в Запорожье и что известно о готовности города к зиме.

Когда начнется отопительный сезон в Запорожье в 2026 году

В Запорожье 2 ноября начинают отопительный сезон 2026/2027 годов. Тепло в дома будут подавать постепенно, а запуск котельных и подключение жилых домов продлятся до 9 ноября. Если после завершения этих работ отопление так и не появится, жители смогут сообщить о проблеме в городской контакт-центр.

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Решение о начале отопительного периода принял исполнительный комитет Запорожского городского совета 30 октября 2026 года. Соответствующий документ — решение №841 О начале отопительного периода 2026/2027 годов в городе Запорожье.

По информации департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством горсовета, подключение теплоснабжения будет проходить в несколько этапов.

С 2 ноября концерн Городские тепловые сети начнет запуск котельных и подачу теплоносителя потребителям. Одновременно специалисты будут настраивать гидравлический режим тепловых сетей.

Подготовка домов к приему тепла также возложена на управляющие компании, ОСМД, жилищно-строительные кооперативы и других управляющих многоквартирными домами. Они должны проверить внутридомовые системы отопления и обеспечить их надлежащую работу.

Непосредственно подачу теплоносителя в жилые дома, удаление воздуха из систем и продувку стояков будут проводить с 2 по 9 ноября.

Если после завершения запуска отопления в квартире по-прежнему не будет, с 10 ноября об этом можно будет сообщить в городской контакт-центр 15-80. Там будут принимать обращения жителей по поводу отсутствия тепла.

Насколько Запорожье готово к отопительному сезону 2026–2027 годов

Город подготовил тепловое хозяйство к зиме. Об этом сообщила заместитель директора городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Елена Лазарчук.

По ее словам, к работе подготовили все 57 котельных концерна Городские тепловые сети. Для поддержания теплоснабжения во время отключений электроэнергии 38 котельных оборудовали генераторами, еще на 19 установили когенерационные установки. До конца 2026 года такие установки планируют смонтировать еще на пяти котельных.

По оценке департамента ЖКХ, в случае отключения электроэнергии тепловые сети смогут работать от трех суток до двух недель. Продолжительность будет зависеть от условий работы резервного оборудования.

Жителей многоквартирных домов призывают как можно скорее завершить ремонт батарей, полотенцесушителей и труб. После заполнения системы любые работы, нарушающие ее целостность, могут привести к протечкам и затоплению квартир.

Если ремонт еще продолжается, стоит согласовать дальнейшие действия с ответственными за обслуживание дома. Это поможет избежать аварий во время подготовки к подаче тепла.

Отопительный сезон в Запорожье: дата запуска

Основные котельные подготовлены к работе, коммунальные службы ремонтируют сети, а внутридомовые системы уже заполняют теплоносителем.

В Запорожье 2 ноября стартует отопительный сезон 2026/2027 годов. Соответствующее решение №841 исполком горсовета принял 30 октября. Подачу теплоносителя и подключение жилых домов будут проводить поэтапно до 9 ноября. За это время концерн Городские тепловые сети запустит котельные, а управляющие домами должны подготовить внутренние системы отопления к приему тепла.

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