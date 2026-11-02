У Запоріжжі триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 та вже відома дата його початку. Комунальні служби готують теплові мережі до роботи, а в багатоквартирних будинках почали заповнювати системи опалення теплоносієм.

Факти ICTV розповідають, коли розпочнеться опалювальний сезон у Запоріжжі та що відомо про готовність міста до зими.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Запоріжжі 2026

У Запоріжжі 2 листопада розпочинають опалювальний сезон 2026/2027 років. Тепло до осель подаватимуть поступово, а запуск котелень і підключення житлових будинків триватимуть до 9 листопада. Якщо після завершення цих робіт опалення так і не з’явиться, мешканці зможуть повідомити про проблему до міського контакт-центру.

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Рішення про початок опалювального періоду ухвалив виконавчий комітет Запорізької міської ради 30 жовтня 2026 року. Відповідний документ — рішення №841 Про початок опалювального періоду 2026/2027 років у місті Запоріжжі.

За інформацією департаменту з управління житлово-комунальним господарством міськради, підключення теплопостачання відбуватиметься в кілька етапів.

Із 2 листопада концерн Міські теплові мережі розпочне запуск котелень і подачу теплоносія споживачам. Одночасно фахівці налаштовуватимуть гідравлічний режим теплових мереж.

Підготовка будинків до приймання тепла також покладається на керуючі компанії, ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та інших управителів багатоквартирних будинків. Вони мають перевірити внутрішньобудинкові системи опалення та забезпечити їхню належну роботу.

Безпосередньо подачу теплоносія до житлових будинків, видалення повітря із систем і продування стояків проводитимуть із 2 до 9 листопада.

Якщо після завершення запуску опалення в помешканні не буде, з 10 листопада про це можна буде повідомити міський контакт-центр 15-80. Там прийматимуть звернення мешканців щодо відсутності тепла.

Наскільки Запоріжжя готове до опалювального сезону 2026-2027

Місто підготувало теплове господарство до зими. Про це повідомила заступниця директора міського департаменту житлово-комунального господарства Олена Лазарчук.

За її словами, до роботи підготували всі 57 котелень концерну Міські теплові мережі. Для підтримки теплопостачання під час відключень електроенергії 38 котелень обладнали генераторами, ще на 19 встановили когенераційні установки. До кінця 2026 року такі установки планують змонтувати ще на п’яти котельнях.

За оцінкою департаменту ЖКГ, у разі знеструмлення теплові мережі зможуть працювати від трьох діб до двох тижнів. Тривалість залежатиме від умов роботи резервного обладнання.

Мешканців багатоквартирних будинків закликають терміново завершити ремонт батарей, рушникосушарок і труб. Після заповнення системи будь-які роботи, що порушують її цілісність, можуть призвести до протікання та затоплення квартир.

Якщо ремонт ще триває, варто узгодити подальші дії з відповідальними за обслуговування будинку. Це допоможе уникнути аварій під час підготовки до подачі тепла.

Опалювальний сезон у Запоріжжі: дата запуску

Основні котельні підготовлені до роботи, комунальники ремонтують мережі, а внутрішньобудинкові системи вже заповнюють теплоносієм.

У Запоріжжі 2 листопада стартує опалювальний сезон 2026/2027 років. Відповідне рішення №841 виконком міськради ухвалив 30 жовтня. Подачу теплоносія та підключення житлових будинків проводитимуть поетапно до 9 листопада. За цей час концерн Міські теплові мережі запустить котельні, а управителі будинків мають підготувати внутрішні системи опалення до приймання тепла.

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