В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, в здании, возле которого собрались местные жители, находились военнослужащие Национальной гвардии, которых вернули в подразделения после самовольного оставления части (СОЧ). Четверых из них доставили в больницу.

Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко, который прибыл на место происшествия в понедельник, 2 ноября.

Пивненко об инциденте в Петропавловской Борщаговке

– Четырех военнослужащих мы отправили, которые нуждаются в медицинской помощи. Это военнослужащие, которые были после СОЧ, пойманы и возвращены в подразделения. Чтобы вы понимали, вот эти другие военнослужащие – это военнослужащие Национальной гвардии, – сказал Пивненко вечером 2 ноября во время общения с местными жителями.

Некоторые жители заявляли, что удерживаемых военных могли пытать. По их словам, они видели на телах мужчин следы побоев.

Сейчас смотрят

– Военнослужащие – это наше все, они защищают нашу Украину. И любое плохое отношение к ним – это недопустимо, – подчеркнул командующий Нацгвардией, опровергнув обвинения в пытках.

Пивненко заверил, что сообщения о возможном ненадлежащем обращении с военными, которых вернули после СОЧ, проверят. По этому факту проведут расследование, после которого обнародуют результаты.

Позже в Национальной гвардии сообщили, что ситуация в Петропавловской Борщаговке “находится на этапе диалога”.

– Людей, которые нуждались в медицинской помощи, забрала карета скорой помощи около 2 часов назад. Диагнозы или повреждения – эта информация будет установлена и предоставлена позже. Информация о гибели кого-либо из участников этих событий – не соответствует действительности, – говорится в сообщении.

Что писали об удержании людей в Петропавловской Борщаговке

Ранее СМИ сообщили, что на территории одного из домовладений в Петропавловской Борщаговке под Киевом могли находиться несколько мужчин, которые самовольно оставили воинскую часть, и военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии.

После появления этой информации местные жители собрались возле домовладения и пытались штурмовать его территорию. Они хотели выбить ворота и открыть их с помощью подручных средств.

На место прибыли руководство Главного управления Нацполиции в Киевской области и командование Нацгвардии Украины.

В полиции сообщили, что получили вызов от работников частной скорой медицинской помощи. Они заявили о препятствовании доступу к гражданину.

– Происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также возле места происшествия собрались местные жители. Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности, – проинформировали в ведомстве.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.