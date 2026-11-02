У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області, у будівлі, біля якої зібралися місцеві жителі, перебували військовослужбовці Національної гвардії, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ). Чотирьох із них доправили до лікарні.

Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, який прибув на місце події у понеділок, 2 листопада.

Півненко про інцидент у Петропавлівський Борщагівці

– Чотирьох військовослужбовців ми відправили, які потребують медичної допомоги. Це військовослужбовці, які були після СЗЧ, піймані і повернуті в підрозділи. Щоб ви розуміли, оці інші військовослужбовці – це військовослужбовці Національної гвардії, – сказав Півненко ввечері 2 листопада під час спілкування з місцевими жителями.

Деякі жителі заявляли, що утримуваних військових могли катувати. За їхніми словами, вони бачили на тілах чоловіків сліди побиття.

Зараз дивляться

– Військовослужбовці – це наше все, вони захищають нашу Україну. І будь-яке погане до них ставлення – це неприпустимо, – наголосив командувач Нацгвардії, заперечивши звинувачення в катуванні.

Півненко запевнив, що повідомлення про можливе неналежне поводження з військовими, яких повернули після СЗЧ, перевірять. За цим фактом проведуть розслідування, після якого оприлюднять результати.

Згодом у Telegram-каналі Національної гвардії повідомили, що ситуація в Петропавлівській Борщагівці “перебуває на етапі діалогу”.

– Людей, які потребували медичної допомоги – забрала карета швидкої близько 2 годин тому. Діагнози чи ушкодження – ця інформація буде встановлена та надана пізніше. Інформація щодо загибелі когось із учасників цих подій – не відповідає дійсності, – йдеться в повідомленні.

Що писали про утримання людей у Петропавлівській Борщагівці

Раніше ЗМІ повідомили, що на території одного з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці під Києвом могли перебувати кілька чоловіків, які самовільно залишили військову частину, та військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії.

Після появи цієї інформації місцеві жителі зібралися біля домоволодіння та намагалися штурмувати його територію. Вони хотіли вибити ворота й відчинити їх за допомогою підручних засобів.

На місце прибули керівництво Головного управління Нацполіції в Київській області та командування Нацгвардії України.

У поліції повідомили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги. Вони заявили про перешкоджання доступу до громадянина.

– Подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності, – проінформували у відомстві.

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