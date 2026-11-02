Вызов скорой, толпа и военные Нацгвардии: что произошло в Петропавловской Борщаговке
- В Нацполиции опровергли информацию о незаконном удержании людей в Петропавловской Борщаговке.
- Столкновения произошли возле частного дома, где находились военнослужащие НГУ.
- Правоохранителей вызвали из-за препятствования доступу сотрудников частной скорой помощи к гражданину.
Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели мужчины в Петропавловской Борщаговке Киевской области не соответствует действительности.
Об этом заявили в Национальной полиции Киевской области в понедельник, 2 ноября.
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: что известно
По данным правоохранителей, вызов поступил от сотрудников частной скорой медицинской помощи, которые сообщили о препятствовании им в доступе к гражданину.
Прибыв на место, полицейские установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также рядом собрались местные жители.
— Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности, — подчеркнули в Нацполиции.
Суспільне со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что в Петропавловской Борщаговке произошли столкновения возле частного дома. На месте находятся силовики, которые применяют слезоточивый газ.
В Нацполиции отметили, что на месте происшествия работают руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.
Также граждан призвали пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные сообщения.
Ранее ряд средств массовой информации сообщал, что в Петропавловской Борщаговке вооруженные мужчины якобы удерживают в подвале около 40 человек.
В отдельных Telegram-каналах появилась информация о смерти одного из мужчин, которые якобы находились внутри здания. Эти сообщения не нашли подтверждения.
По данным УНИАН, в помещение, где находились люди, пропустили врача и представителя полиции. Примерно через 15–20 минут врач вышла из здания и сообщила, что внутри находятся около 25 человек.
Из дома в Петропавловской Борщаговке в больницу доставляют четырех тяжелобольных людей.
В Петропавловскую Борщаговку прибыл командующий Нацгвардии Александр Пивненко, пишет УНИАН.
По его словам, четверых военных госпитализировали. Их поймали на СОЧ. Остальные мужчины, которые находились в здании, – военнослужащие НГУ.
В Национальной гвардии прокомментировали ситуацию с событиями в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.
— Людей, которые нуждались в медицинской помощи, забрала карета скорой помощи около 2 часов назад. Диагнозы или повреждения — эта информация будет установлена и предоставлена позже, — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о гибели кого-либо из участников этих событий не соответствует действительности. Ситуация находится на этапе диалога.