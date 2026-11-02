Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели мужчины в Петропавловской Борщаговке Киевской области не соответствует действительности.

Об этом заявили в Национальной полиции Киевской области в понедельник, 2 ноября.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке: что известно

По данным правоохранителей, вызов поступил от сотрудников частной скорой медицинской помощи, которые сообщили о препятствовании им в доступе к гражданину.

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Прибыв на место, полицейские установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также рядом собрались местные жители.

— Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности, — подчеркнули в Нацполиции.

Суспільне со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что в Петропавловской Борщаговке произошли столкновения возле частного дома. На месте находятся силовики, которые применяют слезоточивый газ.

В Нацполиции отметили, что на месте происшествия работают руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Также граждан призвали пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные сообщения.

Ранее ряд средств массовой информации сообщал, что в Петропавловской Борщаговке вооруженные мужчины якобы удерживают в подвале около 40 человек.

В отдельных Telegram-каналах появилась информация о смерти одного из мужчин, которые якобы находились внутри здания. Эти сообщения не нашли подтверждения.

По данным УНИАН, в помещение, где находились люди, пропустили врача и представителя полиции. Примерно через 15–20 минут врач вышла из здания и сообщила, что внутри находятся около 25 человек.

Из дома в Петропавловской Борщаговке в больницу доставляют четырех тяжелобольных людей.

В Петропавловскую Борщаговку прибыл командующий Нацгвардии Александр Пивненко, пишет УНИАН.

По его словам, четверых военных госпитализировали. Их поймали на СОЧ. Остальные мужчины, которые находились в здании, – военнослужащие НГУ.

В Национальной гвардии прокомментировали ситуацию с событиями в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.

— Людей, которые нуждались в медицинской помощи, забрала карета скорой помощи около 2 часов назад. Диагнозы или повреждения — эта информация будет установлена и предоставлена позже, — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о гибели кого-либо из участников этих событий не соответствует действительности. Ситуация находится на этапе диалога.

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