В поселке Камышеваха Запорожской области в результате российских ударов авиабомбами погибли 18 человек, еще пятеро получили ранения. Российские войска атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи, а затем нанесли повторный удар по укрытию, где находились люди.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Удар по Камышевахе: заявление Зеленского

— Чрезвычайно страшный российский удар по поселку Камышеваха в Запорожской области. С самого утра было уже несколько ударов авиабомбами по поселку – по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь, – рассказал президент.

Фото: ГСЧС Украины

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После первого удара россияне сбросили еще девять авиабомб. На этот раз целью стало укрытие, в котором находились люди.

Глава государства сообщил, что на момент публикации известно о 18 погибших и пятерых раненых. На месте продолжается спасательная операция и поиск людей. К работам привлечены военные, спасатели и силы специальных служб.

В ГСЧС уточнили, что число погибших в результате российских ударов по учебному заведению в Камышевахе возросло до 24 человек.

Среди погибших — двое спасателей и четверо полицейских. Еще пять человек получили ранения, среди них — двое спасателей.

Зеленский подчеркнул, что российские войска не могли не знать о назначении школы, ведь гуманитарную помощь там каждую неделю получали местные жители, которые остались в Камышевахе.

— И это очередное доказательство того, что Россия не хочет никакой деэскалации, никакой реальной справедливости, – отметил глава государства.

По его мнению, после гуманитарной операции в Олешках появился шанс на дальнейшие шаги к миру. Однако российские убийства свидетельствуют о противоположных намерениях.

Зеленский призвал международное сообщество дать сильный и жесткий ответ России и продолжать поддерживать Украину.

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