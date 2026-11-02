Удар КАБами по Изюму: поврежден жилой дом, есть жертва и раненые
- РФ атаковала Изюм управляемыми авиабомбами.
- Есть жертва, раненые и разрушения.
Сегодня утром россияне атаковали Изюм в Харьковской области управляемыми авиационными бомбами.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака на Изюм 2 ноября
Пока известно о погибшем и восьми пострадавших, среди которых 11-летний мальчик. Все они получают необходимую медицинскую помощь.
Зафиксировано попадание в 5-этажное жилое здание, где в результате удара разрушено с первого по третий этажи. Еще одно попадание – в 4-этажный жилой дом.
Также в городе повреждено по меньшей мере 14 частных домов, два магазина и шесть автомобилей. Продолжается ликвидация последствий атаки. На месте в усиленном режиме работают все экстренные службы.
29 октября россияне ударили по городу Изюм управляемой авиабомбой. Вражеский КАБ попал в пятиэтажное здание, что привело к частичному разрушению с первого по пятый этаж. Тогда пострадали 13 человек.
26 октября россияне снова сбросили КАБы на Изюм. Попадание зафиксировали в двух районах города. Взрывами повреждены жилые дома, детско-юношеская школа, частный сектор. Пострадали три человека.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская ОВА