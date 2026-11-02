В ночь на 2 ноября произошел пожар в пансионате в Софиевской Борщаговке Киевской области. На момент возгорания в здании находился 51 человек, в том числе четверо сотрудников заведения.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в пансионате в Софиевской Борщаговке 2 ноября: что известно

Сообщение о пожаре в Софиевской Борщаговке поступило в Службу спасения Бучанского района в 02:56. Пожар произошел в пансионате на улице Оксамитовой.

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Прибыв на место, спасатели установили, что огонь охватил одну из комнат на втором этаже трехэтажного здания.

Сотрудники ГСЧС организовали эвакуацию жильцов с привлечением газодымозащитной службы. Во время спасательной операции удалось спасти 30 маломобильных людей.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело человека 1952 года рождения. Еще пять человек пострадали. Их доставили в Киевскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия также работали психологи ГСЧС. Они оказали психологическую помощь 11 маломобильным людям.

Причину, из-за которой возник пожар в пансионате в Софиевской Борщаговке, сейчас выясняют.