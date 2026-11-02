В Белой Церкви Киевской области 2 ноября сообщили о приостановке водоснабжения из-за повреждения инфраструктурного объекта.

Об этом сообщило предприятие Белоцерковвода.

Отключение воды в Белой Церкви 2 ноября: что известно

По информации предприятия, из-за повреждения инфраструктурного объекта водоснабжение в городе будет приостановлено.

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Жителей Белой Церкви призвали заранее запастись водой для бытовых нужд. Точное время прекращения водоснабжения и ориентировочные сроки его возобновления в сообщении не указаны.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в своей утренней сводке подтвердил, что в Белоцерковском районе в результате атаки российских беспилотников поврежден объект энергетической инфраструктуры.

По его словам, есть последствия и в Обуховском районе. Там вспыхнул автомобиль. Огонь уничтожил легковушку и прицеп, еще один автомобиль получил повреждения.

В местную больницу с осколочным ранением шеи госпитализировали мужчину.

Напомним, что утром 2 ноября в Киеве и Киевской области по приказу Укрэнерго ввели аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК сообщили, что во время таких ограничений почасовые графики не действуют.