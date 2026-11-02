У ніч проти 2 листопада сталася пожежа у пансіонаті у Софіївській Борщагівці Київської області. На момент займання в будівлі перебувала 51 людина, зокрема четверо працівників закладу.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа у пансіонаті у Софіївській Борщагівці 2 листопада: що відомо

Повідомлення про пожежу у Софіївській Борщагівці надійшло до Служби порятунку Бучанського району о 02:56. Загоряння сталося в пансіонаті на вулиці Оксамитовій.

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Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь охопив одну з кімнат на другому поверсі триповерхової будівлі.

Працівники ДСНС організували евакуацію мешканців із залученням газодимозахисної служби. Під час рятувальної операції вдалося врятувати 30 маломобільних людей.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини 1952 року народження. Ще п’ятеро людей постраждали. Їх доправили до Київської обласної клінічної лікарні для надання медичної допомоги.

На місці події також працювали психологи ДСНС. Вони надали психологічну допомогу 11 маломобільним особам.

Причину, через яку виникла пожежа у пансіонаті у Софіївській Борщагівці, наразі встановлюють.

Фото : ДСНС

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