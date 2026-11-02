Российские войска увеличивают количество систем спутниковой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенных для создания помех в работе Starlink. Враг научился эффективно скрывать такие комплексы.

Об этом заявил внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей “Флеш” Бескрестнов.

Как россияне маскируют системы РЭБ

По его словам, российские системы РЭБ обеспечивают прикрытие определенных объектов на территории площадью около 25 кв. км.

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Этим типом средств радиоэлектронной борьбы оккупанты оборудовали почти все важные объекты в Крыму. Активно используют его и вдоль линии фронта.

— Давно прошли времена, когда этот комплекс РЭБ выглядел как шесть прицепов, стоявших рядом на одной площадке, — отметил Флеш.

Он объяснил, что российские военные научились маскировать комплексы. Их основу составляют спутниковые прямофокусные антенны диаметром около метра.

Независимо от способа маскировки, они должны быть направлены в зенит и не иметь препятствий для обзора неба.

Флеш призвал специалистов по аэроразведке уделять внимание местам стоянки грузовых автомобилей. По его словам, такие площадки могут быть удобным местом для сокрытия систем РЭБ.

— Из десятков грузовиков у 3−6 может быть смонтирована система, — уточнил он.

Сергей Бескрестнов рассказал, что россияне могут обустраивать такие комплексы и на небольших прицепах для легковых автомобилей. В этом случае вместо двух антенн устанавливают одну, а сами прицепы размещают рядом.

Маскировочные сети, по мнению Бескрестнова, вряд ли будут использовать для сокрытия систем в тылу, поскольку они слишком заметны.

Вместо этого оборудование может работать под навесом из поликарбоната или пленки. Поэтому специалистам стоит обращать внимание на непрозрачные теплицы.

Бескрестнов добавил, что комплекс РЭБ может получать питание от генераторов, поэтому его не обязательно размещать вблизи силовых подстанций. По его информации, система работает в диапазоне частот 14,0−14,5 ГГц.

Фото: Сергей “Флеш” Бескрестнов

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