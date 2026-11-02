Россияне трижды атаковали Чугуев беспилотниками: ранены две женщины
В понедельник, 2 ноября, в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы во время российской атаки с помощью дронов.
Об этом сообщили мэр Чугуева Галина Минаева и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Чугуеве 2 ноября: что известно
По словам Галины Минаевой, российские беспилотники нанесли три удара по одному из микрорайонов Чугуева. В результате попаданий пострадали жилые дома и торговые объекты.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в городе также повреждены магазины, гаражи и автомобиль.
Пока известно, что в результате взрывов в Чугуеве пострадали две женщины, которых доставили в больницу.
На местах ударов работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.
Городская комиссия по вопросам поврежденного жилья уже регистрирует разрушения и начинает помогать жителям с оформлением необходимых документов.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.