В понедельник, 2 ноября, в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы во время российской атаки с помощью дронов.

Об этом сообщили мэр Чугуева Галина Минаева и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Чугуеве 2 ноября: что известно

По словам Галины Минаевой, российские беспилотники нанесли три удара по одному из микрорайонов Чугуева. В результате попаданий пострадали жилые дома и торговые объекты.

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Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в городе также повреждены магазины, гаражи и автомобиль.

Пока известно, что в результате взрывов в Чугуеве пострадали две женщины, которых доставили в больницу.

На местах ударов работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

Городская комиссия по вопросам поврежденного жилья уже регистрирует разрушения и начинает помогать жителям с оформлением необходимых документов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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