У понеділок 2 листопада прогриміли вибухи у Чугуєві Харківської області під час російської атаки дронами.

Про це повідомила Чугуївська міська голова Галина Мінаєва та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Чугуєві 2 листопада: що відомо

За словами Галини Мінаєвої, російські безпілотники завдали трьох ударів по одному з мікрорайонів Чугуєва. Унаслідок влучань пошкоджені житлові будинки та об’єкти торгівлі.

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Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в місті також пошкоджені магазини, гаражі та автомобіль.

Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Чугуєві постраждали двоє жінок, яких доправили до лікарні.

На місцях ударів працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Міська комісія з питань пошкодженого житла вже реєструє руйнування та розпочинає допомогу мешканцям з оформленням необхідних документів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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