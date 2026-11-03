У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури міста та області частково припинили подання тепла й гарячої води. Також виникли перебої в роботі громадського транспорту.

Про це повідомили у Харківській міській раді.

У Харкові частково відсутні опалення та гаряча вода

Через пошкодження інфраструктурних об’єктів у частині Харкова тимчасово призупинили теплопостачання та подання гарячої води.

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Наразі комунальні та аварійні служби проводять необхідні роботи, щоб якомога швидше відновити надання послуг мешканцям міста.

Як працює громадський транспорт у Харкові

Через нестабільну напругу в електромережах можливі відхилення від установленого графіка руху поїздів метрополітену.

Крім того, через перебої з електропостачанням у місті частково зупинився наземний електротранспорт.

Зокрема, тимчасово не курсують тролейбуси №13, 20, 34 та 57. Водночас маршрути тролейбусів №13 і 34 обслуговують автобуси.

Трамваї №16 та 16А наразі рухаються за зміненим маршрутом:

Розворотне коло Салтівське – проспект Тракторобудівників – вулиця Нескорених – вулиця Академіка Павлова – Семиградський в’їзд – вулиця Віринська – вулиця Мойсеївська – вулиця Шевченка – розворотне коло Журавлівський гідропарк.

У міській раді перепросили пасажирів за тимчасові незручності.

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