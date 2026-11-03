Атака на Харків: місто частково без опалення, є перебої у роботі транспорту
- У Харкові після російських ударів по критичній інфраструктурі виникли проблеми з теплопостачанням і гарячою водою.
- Комунальні та аварійні служби працюють над відновленням послуг, однак наслідки атаки також вплинули на роботу міського транспорту.
- У Харківській міській раді пояснили, які обмеження діють для пасажирів метро, трамваїв і тролейбусів.
У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури міста та області частково припинили подання тепла й гарячої води. Також виникли перебої в роботі громадського транспорту.
Про це повідомили у Харківській міській раді.
У Харкові частково відсутні опалення та гаряча вода
Через пошкодження інфраструктурних об’єктів у частині Харкова тимчасово призупинили теплопостачання та подання гарячої води.
Наразі комунальні та аварійні служби проводять необхідні роботи, щоб якомога швидше відновити надання послуг мешканцям міста.
Як працює громадський транспорт у Харкові
Через нестабільну напругу в електромережах можливі відхилення від установленого графіка руху поїздів метрополітену.
Крім того, через перебої з електропостачанням у місті частково зупинився наземний електротранспорт.
Зокрема, тимчасово не курсують тролейбуси №13, 20, 34 та 57. Водночас маршрути тролейбусів №13 і 34 обслуговують автобуси.
Трамваї №16 та 16А наразі рухаються за зміненим маршрутом:
Розворотне коло Салтівське – проспект Тракторобудівників – вулиця Нескорених – вулиця Академіка Павлова – Семиградський в’їзд – вулиця Віринська – вулиця Мойсеївська – вулиця Шевченка – розворотне коло Журавлівський гідропарк.
У міській раді перепросили пасажирів за тимчасові незручності.