Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через інцидент, який стався 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Розслідування проводять за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: ДБР відкрило справу

У межах розслідування правоохоронці мають встановити, на яких підставах та в яких умовах військовослужбовці перебували у приватному будинку.

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Окремо перевірять інформацію про можливе застосування до них примусу, а також з’ясують причини виникнення конфлікту та дії всіх його учасників.

У ДБР наголосили, що в інформаційному просторі поширюються різні, зокрема суперечливі, версії подій. Водночас частина оприлюднених тверджень поки не підтверджена належними доказами.

У відомстві зазначили, що слідчі мають встановити повну хронологію інциденту, перевірити всі повідомлення про можливі порушення прав людини та надати правову оцінку діям причетних осіб виключно на підставі зібраних доказів.

ДБР запевнило, що розслідування буде всебічним, об’єктивним і неупередженим.

Водночас громадян і представників ЗМІ закликали не робити передчасних висновків та керуватися перевіреною інформацією з офіційних джерел.

Про подальший перебіг розслідування та його результати у відомстві обіцяють повідомляти в межах, передбачених законодавством.

Нагадаємо, що, за попередніми даними, конфлікт виник поблизу приватного будинку у Петропавлівській Борщагівці, де тимчасово перебували військовослужбовці Національної гвардії України, які повернулися після самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

Після появи в соціальних мережах інформації про ймовірне незаконне утримання військових біля будівлі зібралися люди. Згодом ситуація загострилася та переросла в сутички, під час яких пролунали постріли. Також було пошкоджено службові автомобілі поліції.

На місце інциденту оперативно прибули співробітники ДБР. Вони працювали разом із представниками прокуратури, Національної поліції та Офісу військового омбудсмана. Національна гвардія України сприяла проведенню необхідних заходів.

Джерело : ДБР

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