Упродовж жовтня Сили оборони України завдали ударів щонайменше по 30 стратегічно важливих об’єктах на території Росії.

Сили оборони за жовтень уразили 30 важливих об’єктів РФ

Як повідомляє Міноборони України, серед уражених цілей – сім підприємств військово-промислового та ракетно-космічного комплексів, три військові аеродроми, радіолокаційні станції, склади та об’єкти військової логістики.

Основні результати далекобійних ударів за жовтень:

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на аеродромі Мариновка знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34;

шість літаків Су-34 пошкоджено на аеродромі Борисоглєбськ;

уражено літак на аеродромі Єйськ;

на підприємстві Протон-Електротекс знищено головний виробничий цех, де виготовляли мікросхеми та електронні компоненти для російських ракет;

на комбінаті Каменський, який спеціалізується на виробництві твердого ракетного палива, пошкоджено чотири цехи.

Також уражено радіолокаційну станцію Небо-У, орієнтовна вартість якої становить $100 млн, а також пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М.

Крім того, українські військові атакували підприємства, залучені до забезпечення російської армії. Зокрема, йдеться про виробництва, які постачають компоненти ракетного пального для Х-101 та Х-55, безпілотники й батареї для авіаційних бомб і ракет.

Такі далекобійні удари спрямовані на послаблення російського військово-промислового комплексу, порушення виробничих і логістичних ланцюгів та скорочення можливостей РФ здійснювати подальші атаки на Україну.

Джерело : Міноборони

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