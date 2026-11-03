До вступної кампанії 2027 року ще кілька місяців, але майбутнім абітурієнтам уже потрібно планувати підготовку до тестування.

Передусім їх цікавить, чи залишиться математика обов’язковим предметом і чи доведеться складати чотири дисципліни. В освітньому комітеті Верховної Ради вже розглянули це питання.

Факти ICTV розповідають, яким буде НМТ-2027 за запропонованою моделлю, які предмети планують залишити обов’язковими та що ще потрібно знати майбутнім вступникам.

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Яким буде НМТ у 2027 році

Освітній комітет підтримав законопроєкт та рекомендував його Верховній Раді прийняти за основу і в цілому. У комітеті визначили, скільки предметів буде на НМТ-2027 та основні етапи проведення тестування.

Документ передбачає збереження чинної моделі НМТ із чотирьох предметів у 2027 році. Однак це ще не остаточне рішення парламенту.

Про рекомендацію комітету повідомив його голова Сергій Бабак. Законопроєкт № 15440 передбачає збереження моделі тестування 3+1, яка діяла під час попередніх вступних кампаній.

НМТ-2027: скільки предметів потрібно буде складати

За запропонованою схемою НМТ складатиметься з чотирьох предметів.

НМТ-2027, обовʼязкові предмети:

українська мова — обов’язковий предмет;

математика — обов’язковий предмет;

історія України — обов’язковий предмет;

Ще один, тобто четвертий предмет, залишається на вибір вступника. Отже, якщо Верховна Рада підтримає документ, у 2027 році математика залишиться обов’язковою для всіх учасників тестування. Четверту дисципліну абітурієнти обиратимуть самостійно. Такий формат повторює модель НМТ-2026.

Сергій Бабак пояснив, що законопроєкт визначає саме базові параметри тестування. Інші організаційні питання залишаються в компетенції Міністерства освіти і науки.

Зокрема, МОН визначатиме:

скільки днів триватиме тестування;

скільки часу відведуть на виконання завдань;

скільки буде додаткових сесій;

за яких умов вступники зможуть перескласти тест.

Точний графік і порядок проведення НМТ-2027 мають визначити окремо. Тому зараз говорити про конкретні дати тестування або остаточні умови додаткових сесій зарано.

Сергій Бабак звернув увагу на те, що частина народних депутатів виступає за розгляд законопроєкту у двох читаннях. За його словами, під час доопрацювання документа можуть з’явитися поправки, зокрема щодо скасування обов’язкової математики.

Голова освітнього комітету вважає, що такий підхід затягне ухвалення рішення. Якщо законопроєкт розглядатимуть у двох читаннях, остаточне голосування може відбутися вже наступного року.

Бабак наголосив, що вступникам потрібна визначеність заздалегідь. Частина учнів уже готується до тестування за звичною моделлю. Тому затримка з рішенням створює для них додаткову невизначеність.

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