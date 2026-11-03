У ніч проти 3 листопада та вранці російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Станом на ранок найскладніша ситуація з електропостачанням на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині.

Ситуація в енергосистемі України 3 листопада 2026 року

Під ударами опинилися об’єкти у десяти областях. У низці регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії.

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Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, російські війська атакували енергетичні об’єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській областях.

Ворог застосував ракети та безпілотники для ударів по електростанціях, теплоелектроцентралях, а також підстанціях, які забезпечують передачу та розподіл електроенергії.

Лише за минулу добу російські війська понад 20 разів атакували енергетичну інфраструктуру України. У деяких регіонах атаки станом на ранок ще тривали.

Росія масовано атакувала три ТЕС ДТЕК, внаслідок чого станції припинили генерацію електроенергії.

Найскладніша ситуація з електропостачанням склалася у Вінницькій, Житомирській та Харківській областях. Там зафіксовано значні пошкодження енергетичних об’єктів, через що ускладнено передання електроенергії споживачам.

Через пошкодження енергетичного обладнання та падіння напруги у високовольтних мережах аварійні відключення електроенергії застосовують у Києві та шести областях:

Київській;

Полтавській;

Сумській;

Чернігівській;

Черкаській;

Харківській.

У Міненерго попереджають, що протягом доби ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Водночас у більшості областей України діють обмеження споживання електроенергії. Вони необхідні для підтримання балансу та стабільної роботи енергосистеми.

На пошкоджених об’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Джерело : Міненергетики

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