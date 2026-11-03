РФ атакувала енергооб’єкти у 10 областях: де найскладніше зі світлом
- Російські війська вночі та вранці 3 листопада здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України.
- Через пошкодження електростанцій і підстанцій у низці регіонів виникли серйозні проблеми з електропостачанням.
- У Міністерстві енергетики розповіли, де ситуація найскладніша та які обмеження запровадили для споживачів.
У ніч проти 3 листопада та вранці російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України.
Станом на ранок найскладніша ситуація з електропостачанням на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині.
Ситуація в енергосистемі України 3 листопада 2026 року
Під ударами опинилися об’єкти у десяти областях. У низці регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.
За його словами, російські війська атакували енергетичні об’єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській областях.
Ворог застосував ракети та безпілотники для ударів по електростанціях, теплоелектроцентралях, а також підстанціях, які забезпечують передачу та розподіл електроенергії.
Лише за минулу добу російські війська понад 20 разів атакували енергетичну інфраструктуру України. У деяких регіонах атаки станом на ранок ще тривали.
Росія масовано атакувала три ТЕС ДТЕК, внаслідок чого станції припинили генерацію електроенергії.
Найскладніша ситуація з електропостачанням склалася у Вінницькій, Житомирській та Харківській областях. Там зафіксовано значні пошкодження енергетичних об’єктів, через що ускладнено передання електроенергії споживачам.
Через пошкодження енергетичного обладнання та падіння напруги у високовольтних мережах аварійні відключення електроенергії застосовують у Києві та шести областях:
- Київській;
- Полтавській;
- Сумській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Харківській.
У Міненерго попереджають, що протягом доби ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Водночас у більшості областей України діють обмеження споживання електроенергії. Вони необхідні для підтримання балансу та стабільної роботи енергосистеми.
На пошкоджених об’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Ремонтні бригади працюють цілодобово.