Служба безпеки та Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозру колишній прессекретарці президента Володимира Зеленського Юлії Мендель. Її підозрюють у державній зраді та виправдовуванні російської агресії проти України.

Про це повідомила СБУ у вівторок, 3 листопада.

СБУ оголосили підозру Мендель у державній зраді

Підозру Мендель оголосили за такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

– державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; чч. 2, 3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

За результатами комплексу заходів і проведених експертиз правоохоронці встановили, що у своїх публічних заявах та дописах у соціальних мережах Мендель дискредитує Україну на міжнародній арені.

Крім того, за даними слідства, вона виправдовує кремлівський режим і розпочату ним повномасштабну війну проти нашої держави.

Оскільки фігурантка перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Інтерв’ю Такеру Карлсону та санкції Зеленського

У травні Юлія Мендель дала інтерв’ю американському блогеру Такеру Карлсону. Вона стверджувала, що спілкувалася з членами української делегації, які брали участь у переговорах у Стамбулі 2022 року.

За її словами, співрозмовники заявили, що “погодилися б на все”, а Зеленський нібито “особисто погодився віддати Донбас”.

Під час інтерв’ю Мендель говорила про буцімто причетність Зеленського до відмивання грошей і звинувачувала його в погіршенні відносин між Україною та США.

У вересні Україна запровадила санкції проти 20 суден російського “тіньового флоту”, підприємств корпорації Ростех і пропагандистів. До санкційного списку потрапила й Юлія Мендель.

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