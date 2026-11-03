У Києві тимчасово зупиняють рух трамваїв і тролейбусів: що відомо
З вечора 3 листопада в Києві тимчасово припинять рух трамваїв і тролейбусів. На окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси. Це пов’язано з критичною ситуацією в енергосистемі України, спричиненою обстрілами РФ.
Про це повідомили в КМВА у вівторок, 3 листопада.
Рух автобусів і трамваїв у Києві тимчасово припинено
Для забезпечення транспортного сполучення на окремих напрямках КП Київпастранс організовує роботу автобусів, які дублюватимуть маршрути електротранспорту.
З маршрутами автобусів, які курсуватимуть замість тролейбусів, можна ознайомитися тут.
Розклад руху дублюючих автобусів найближчим часом опублікують на сайті КП Київпастранс.
– Важливо: дублюючі автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від наявних автобусів і водіїв, пасажиропотоків та поточної ситуації в місті, – наголосили в КМВА.
Київський метрополітен продовжує працювати у звичайному режимі, але його подальша робота залежатиме від стану енергосистеми.
Відновити рух трамваїв і тролейбусів планують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Раніше в Укренерго повідомили, що Росія продовжує одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру України.
Унаслідок масованих російських ударів ситуація в енергосистемі країни ще більше ускладнилася. Через це в низці регіонів, зокрема в Києві, довелося запровадити аварійні відключення електроенергії.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуація з електропостачанням у столиці залишається надзвичайно складною.