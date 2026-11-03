В Украине продолжается одна из самых масштабных атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Из-за массированных ударов ситуация в энергосистеме страны дополнительно усложнилась, в связи с чем в ряде регионов, включая столицу, вынужденно ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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В Укрэнерго сообщили об аварийных отключениях света

По данным Укрэнерго, только за прошедшие сутки враг совершил более двух десятков целенаправленных ударов по украинским энергетическим объектам, применив рекордно высокое количество ракет и дронов.

— В результате сегодняшних обстрелов ситуация в энергосистеме дополнительно усложнилась. Только за прошедшие сутки враг более 20 раз целенаправленно атаковал энергообъекты, применил беспрецедентное количество средств поражения, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры, — сообщили в Укрэнерго.

Из-за масштабных повреждений оборудования по состоянию на сейчас во многих регионах Украины и в Киеве действуют аварийные отключения света.

В компании заверили, что тысячи специалистов работают в круглосуточном режиме непосредственно с момента первых ночных попаданий, чтобы ликвидировать последствия атак и вернуть электроснабжение в дома граждан.

— Тысячи энергетиков с ночи работают над устранением последствий атак и восстановлением электроснабжения. В первую очередь будут запитываться объекты критической инфраструктуры. Все службы работают в постоянной координации, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию, — подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним, что в ночь на 3 ноября и утром российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Под ударами оказались объекты в десяти областях. В частности, были атакованы энергетические объекты в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях.

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