За последние сутки на фронте ликвидировали как минимум 2 060 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 3 ноября 2026 года

личного состава — около 1 594 830 (+2 060),

танков — 12 452,

боевых бронированных машин — 25 633 (+4),

артиллерийских систем — 51 840 (+39),

реактивных систем залпового огня — 2 252 (+1),

средств противовоздушной обороны — 1 731,

самолетов — 452,

вертолетов — 356,

наземных робототехнических комплексов — 3 067 (+4),

беспилотников оперативно-тактического уровня — 593 954 (+1 413),

крылатых ракет — 5 140,

кораблей и катеров — 35,

подводных лодок — 2,

автомобильной техники и автоцистерн — 169 473 (+363),

специальной техники — 4 867 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 714-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.