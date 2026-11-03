Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 3 ноября: ВСУ уничтожили 2 060 оккупантов и более 1 400 БпЛА
За последние сутки на фронте ликвидировали как минимум 2 060 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 3 ноября 2026 года
- личного состава — около 1 594 830 (+2 060),
- танков — 12 452,
- боевых бронированных машин — 25 633 (+4),
- артиллерийских систем — 51 840 (+39),
- реактивных систем залпового огня — 2 252 (+1),
- средств противовоздушной обороны — 1 731,
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 067 (+4),
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 593 954 (+1 413),
- крылатых ракет — 5 140,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 169 473 (+363),
- специальной техники — 4 867 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 714-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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