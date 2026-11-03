За последние сутки на фронте ликвидировали как минимум 2 060 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 3 ноября 2026 года

  • личного состава — около 1 594 830 (+2 060),
  • танков — 12 452,
  • боевых бронированных машин — 25 633 (+4),
  • артиллерийских систем — 51 840 (+39),
  • реактивных систем залпового огня — 2 252 (+1),
  • средств противовоздушной обороны — 1 731,
  • самолетов — 452,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 067 (+4),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 593 954 (+1 413),
  • крылатых ракет — 5 140,
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 169 473 (+363),
  • специальной техники — 4 867 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 714-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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