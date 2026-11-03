Минулої доби на фронті ліквідували щонайменше 2 060 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 3 листопада 2026 року

  • особового складу — близько 1 594 830 (+2 060),
  • танків — 12 452,
  • бойових броньованих машин — 25 633 (+4),
  • артилерійських систем — 51 840 (+39),
  • реактивних систем залпового вогню — 2 252 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони — 1 731,
  • літаків — 452,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 067 (+4),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 593 954 (+1 413),
  • крилатих ракет — 5 140,
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 169 473 (+363),
  • спеціальної техніки — 4 867 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 714-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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