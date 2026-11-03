Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 3 листопада: ЗСУ знищили 2 060 окупантів і понад 1 400 БпЛА
Минулої доби на фронті ліквідували щонайменше 2 060 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 3 листопада 2026 року
- особового складу — близько 1 594 830 (+2 060),
- танків — 12 452,
- бойових броньованих машин — 25 633 (+4),
- артилерійських систем — 51 840 (+39),
- реактивних систем залпового вогню — 2 252 (+1),
- засобів протиповітряної оборони — 1 731,
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 067 (+4),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 593 954 (+1 413),
- крилатих ракет — 5 140,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 169 473 (+363),
- спеціальної техніки — 4 867 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 714-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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