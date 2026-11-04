Не фіксувалась протягом тижня: Демченко про роботу ретрансляторів у Білорусі
- У Державній прикордонній службі України повідомили про зміни в активності обладнання, яке використовували для підтримки російських ударних безпілотників на території Білорусі.
- Речник ДПСУ Андрій Демченко також розповів про поточну військову ситуацію поблизу українсько-білоруського кордону.
- Попри відсутність ознак нарощування військових сил, українські прикордонники продовжують стежити за потенційними загрозами з цього напрямку.
Державна прикордонна служба України протягом останнього тижня не виявляла активності ретрансляторів на території Білорусі, які забезпечують передачу сигналу для російських ударних безпілотників.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Демченко про роботу ретрансляторів у Білорусі
За його словами, востаннє роботу такого обладнання на білоруській території українські прикордонники фіксували минулого тижня.
– Протягом цього тижня ми не фіксували роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підживлюють сигнал для російських ударних повітряних засобів, – повідомив Демченко.
Крім того, наразі поблизу українсько-білоруського кордону не спостерігається ознак нарощування військових угруповань, накопичення техніки або зосередження особового складу.
Водночас Демченко наголосив, що відсутність помітної військової активності не означає зникнення потенційної загрози з боку Білорусі.
Українські розвідувальні підрозділи, Міністерство оборони та ДПСУ продовжують постійно відстежувати ситуацію не лише на прикордонних ділянках, а й углиб білоруської території.
Речник наголосив, що Білорусь залишається під значним впливом Кремля, тому Україна має зберігати пильність і бути готовою до можливих загроз із цього напрямку.