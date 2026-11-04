Державна прикордонна служба України протягом останнього тижня не виявляла активності ретрансляторів на території Білорусі, які забезпечують передачу сигналу для російських ударних безпілотників.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Демченко про роботу ретрансляторів у Білорусі

За його словами, востаннє роботу такого обладнання на білоруській території українські прикордонники фіксували минулого тижня.

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– Протягом цього тижня ми не фіксували роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підживлюють сигнал для російських ударних повітряних засобів, – повідомив Демченко.

Крім того, наразі поблизу українсько-білоруського кордону не спостерігається ознак нарощування військових угруповань, накопичення техніки або зосередження особового складу.

Водночас Демченко наголосив, що відсутність помітної військової активності не означає зникнення потенційної загрози з боку Білорусі.

Українські розвідувальні підрозділи, Міністерство оборони та ДПСУ продовжують постійно відстежувати ситуацію не лише на прикордонних ділянках, а й углиб білоруської території.

Речник наголосив, що Білорусь залишається під значним впливом Кремля, тому Україна має зберігати пильність і бути готовою до можливих загроз із цього напрямку.

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