Представники України, Європейської комісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини та НАТО під час зустрічей у Брюсселі зосередилися на підготовці Плану процвітання України та забезпеченні фінансування держави у 2027 році.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Умєров про підсумки переговорів у Брюсселі

За його словами, під час зустрічей він провів переговори з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock.

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Сторони розглянули підготовку плану повоєнного відновлення й економічного розвитку України, фінансові потреби на 2027 рік та гарантії безпеки.

Підбиваючи підсумки першого дня переговорів, Умєров прокоментував роботу над Планом процвітання (Prosperity Plan):

– Це один із ключових документів, над яким зараз працюємо з партнерами. Він має визначити, як відновлюватимемо Україну після війни, залучатимемо інвестиції та створюватимемо можливості для розвитку нашої економіки.

Як зазначив голова СЗРУ, від української сторони до розробки документа долучилися команди Мінекономіки, Міністерства фінансів, Міноборони та Офісу президента.

Робота над планом перейшла до предметного опрацювання. За результатами переговорів Україна та її партнери погодили конкретні наступні кроки й терміни їх реалізації. Подробиці документа поки не розголошують.

Ще однією темою переговорів стало фінансування України у 2027 році.

– Разом із командами Міноборони, Мінфіну та Офісу президента показали партнерам математику війни на наступний рік, – розповів Умєров.

Українська делегація представила партнерам розрахунки необхідних на наступний рік ресурсів, розмір фінансового дефіциту, який потрібно покрити, та потенційні джерела надходження коштів.

Учасники зустрічей розглянули загрози, які Росія становить для України та Європи загалом, і спільні заходи для протидії їм.

Умєров повідомив, що 5 листопада переговори з партнерами триватимуть. Серед запланованих питань – гарантії безпеки для України.

– Йдеться не лише про безпеку нашої держави, а й про нову архітектуру безпеки всієї Європи після війни. Україна є її невід’ємною частиною. Адже без довгострокової безпеки України неможлива і довгострокова безпека Європи, – наголосив він.

Голова СЗРУ пояснив, що робота над безпековими гарантіями, повоєнним відновленням та економічним розвитком України відбувається одночасно. Ці напрями він назвав складовими єдиного плану майбутнього держави.

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