Россия продолжает увеличивать объем производства дальнобойных ракет, несмотря на введенные международные санкции. В то же время, страна-агрессор хранит значительные запасы ракетного вооружения.

Сколько крылатых и баллистических ракет накопило и производит РФ

Как сообщает ГУР, по состоянию на октябрь 2026 года, в арсенале РФ насчитывается до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет разных модификаций.

Мощности российского военно-промышленного комплекса разрешают ежемесячно выпускать более 200 крылатых и баллистических ракет, из которых до 110 единиц составляет баллистическое вооружение.

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Россия имеет примерно 115 баллистических ракет 9М723 Искандер-М. Ежемесячно предприятия ВПК производят около 65 таких ракет, выполняя установленные производственные планы.

Кроме того, россияне работают над модернизированной версией ракетного комплекса, дальность поражения которого может составить от 550 до 700 км.

Запасы ракет РМ-48У, которые используются в зенитных ракетных комплексах С-400, оценивают в пределах 400 единиц. Российские заводы производят примерно 40 таких ракет в месяц.

Совокупные запасы противокорабельных ракет 3М55 Оникс, включая модернизированные модификации, превышают 600 единиц.

Для более эффективного поражения наземных объектов россияне усовершенствовали эти ракеты, увеличив мощность боевой части и дальность полета. В течение семи месяцев было произведено более 55 единиц.

В арсенале России находится более 120 ракет 3М22 Циркон. Однако темпы их выпуска остаются сравнительно низкими. За семь месяцев 2026 года российская оборонная промышленность изготовила более 30 таких ракет.

Производство аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал временно остановили из-за проблем с точностью поражения целей. Производственные мощности россияне переориентировали на выпуск баллистического вооружения другого типа.

Эти крылатые ракеты остаются одним из основных средств, которые Россия применяет при массированных ударах. Плановые объемы их производства превышают 80 единиц в месяц. В то же время, некоторые предприятия производят даже больше, чем предусмотрено планом.

Несмотря на это, в ракетах Х-101 выявляют технические неисправности, в частности, проблемы с отделением от самолетов-носителей. Из-за дефектов отдельные партии возвращают производителям для ремонта.

Россия накопила более 450 крылатых ракет 3М14 Калибр. Ежемесячно ее предприятия производят около 29 единиц этого вооружения.

В настоящее время значительную часть новых ракет оккупанты не используют сразу, а направляют в стратегические запасы, в частности для будущего вооружения флотов.

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