Росія продовжує збільшувати обсяги виробництва далекобійних ракет, попри запроваджені міжнародні санкції. Водночас країна-агресор зберігає значні запаси ракетного озброєння.

Скільки крилатих та балістичних ракет накопичила та виробляє РФ

Як повідомляє ГУР, станом на жовтень 2026 року в арсеналі РФ налічується до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних модифікацій.

Потужності російського військово-промислового комплексу дозволяють щомісяця випускати понад 200 крилатих і балістичних ракет, з яких до 110 одиниць становить балістичне озброєння.

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Росія має приблизно 115 балістичних ракет 9М723 Іскандер-М. Щомісяця підприємства ВПК виготовляють близько 65 таких ракет, виконуючи встановлені виробничі плани.

Крім того, росіяни працюють над модернізованою версією ракетного комплексу, дальність ураження якого може становити від 550 до 700 км.

Запаси ракет РМ-48У, які використовують у зенітних ракетних комплексах С-400, оцінюють у межах 400 одиниць. Російські заводи виробляють приблизно 40 таких ракет на місяць.

Сукупні запаси протикорабельних ракет 3М55 Онікс, включно з модернізованими модифікаціями, перевищують 600 одиниць.

Для ефективнішого ураження наземних об’єктів росіяни вдосконалили ці ракети, збільшивши потужність бойової частини та дальність польоту. Протягом семи місяців було виготовлено понад 55 одиниць.

В арсеналі Росії перебуває понад 120 ракет 3М22 Циркон. Однак темпи їх випуску залишаються порівняно низькими. За сім місяців 2026 року російська оборонна промисловість виготовила понад 30 таких ракет.

Виробництво аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал тимчасово зупинили через проблеми з точністю ураження цілей. Вивільнені виробничі потужності росіяни використовують для випуску інших типів балістичного озброєння.

Ці крилаті ракети залишаються одним з основних засобів, які Росія застосовує під час масованих ударів. Планові обсяги їх виготовлення перевищують 80 одиниць на місяць. Водночас деякі підприємства виробляють навіть більше, ніж передбачено планом.

Попри це, у ракетах Х-101 виявляють технічні несправності, зокрема проблеми з відокремленням від літаків-носіїв. Через виявлені дефекти окремі партії доводиться повертати виробникам для ремонту.

Росія накопичила понад 450 крилатих ракет 3М14 Калібр. Щомісяця її підприємства виготовляють близько 29 одиниць цього озброєння.

Наразі значну частину нових ракет окупанти не використовують одразу, а спрямовують до стратегічних запасів, зокрема для майбутнього озброєння флотів.

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