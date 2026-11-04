За последние сутки на фронте ликвидировали как минимум 2 180 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 4 ноября 2026 года

личного состава — около 1 597 010 (+2 180),

танков — 12 453 (+1),

боевых бронированных машин — 25 640 (+7),

артиллерийских систем — 51 879 (+39),

реактивных систем залпового огня — 2 252,

средств противовоздушной обороны — 1 733 (+2),

самолетов — 452,

вертолетов — 356,

наземных робототехнических комплексов — 3 072 (+5),

беспилотников оперативно-тактического уровня — 595 058 (+1 104),

крылатых ракет — 5 192 (+52),

кораблей и катеров — 35,

подводных лодок — 2,

автомобильной техники и автоцистерн — 169 881 (+408),

специальной техники — 4 871 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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