Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 4 ноября: ВСУ уничтожили 2180 оккупантов и 39 артсистем
За последние сутки на фронте ликвидировали как минимум 2 180 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 4 ноября 2026 года
- личного состава — около 1 597 010 (+2 180),
- танков — 12 453 (+1),
- боевых бронированных машин — 25 640 (+7),
- артиллерийских систем — 51 879 (+39),
- реактивных систем залпового огня — 2 252,
- средств противовоздушной обороны — 1 733 (+2),
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 072 (+5),
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 595 058 (+1 104),
- крылатых ракет — 5 192 (+52),
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 169 881 (+408),
- специальной техники — 4 871 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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