За последние сутки на фронте ликвидировали как минимум 2 180 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 4 ноября 2026 года

  • личного состава — около 1 597 010 (+2 180),
  • танков — 12 453 (+1),
  • боевых бронированных машин — 25 640 (+7),
  • артиллерийских систем — 51 879 (+39),
  • реактивных систем залпового огня — 2 252,
  • средств противовоздушной обороны — 1 733 (+2),
  • самолетов — 452,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 072 (+5),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 595 058 (+1 104),
  • крылатых ракет — 5 192 (+52),
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 169 881 (+408),
  • специальной техники — 4 871 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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