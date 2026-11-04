Президент Володимир Зеленський провів півторагодинну розмову зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це глава держави повідомив у своєму дописі.

Розмова Зеленського із Віткоффом та Кушнером: що відомо

Сторони обговорили підготовку до тристоронніх переговорів на рівні команд за участю України, США та Росії, які мають відбутися менш ніж за тиждень.

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За словами Зеленського, сьогодні також відбулася змістовна зустріч у Брюсселі за участю української та американської команд, представників Європейського Союзу, Франції, Великої Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та глобальної бізнес-спільноти.

Учасники обговорили питання післявоєнного відновлення України.

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