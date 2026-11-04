Глава Нацбанка Андрей Пышный опроверг информацию о намерении уйти в отставку. Он заявил, что не подавал соответствующего заявления, продолжает работать на должности и не собирается покидать ее под политическим давлением.

Об этом Пышный написал в Facebook в среду, 4 ноября.

Пышный опроверг информацию об отставке

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— Никакого заявления об отставке я не писал и не подавал. Продолжаю выполнять свои обязанности и не намерен покидать должность под политическим давлением, – отметил он.

Глава НБУ обратил внимание, что в соответствии с законом его полномочия рассчитаны на семь лет. Законодательство предусматривает исчерпывающий перечень оснований, по которым главу Нацбанка могут досрочно уволить.

Такой механизм, по его словам, должен гарантировать независимость центрального банка от политического влияния.

Появление информации о возможной отставке Пышный объяснил длительным политическим давлением, манипуляциями, целенаправленной и скоординированной кампанией по дискредитации.

Он заверил, что лично сообщит, если решит покинуть должность.

В проекте повестки дня Верховной Рады на пленарную неделю, которая продлится с 9 по 13 ноября, появился пункт об увольнении Андрея Пышного.

Соответствующее постановление пока не зарегистрировали. Официальное представление президента об увольнении главы НБУ также отсутствует.

Андрей Пышный занимает должность главы Национального банка Украины с октября 2022 года. Срок его полномочий завершается в 2029 году.

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