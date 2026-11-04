В рамках операции Карфаген: НАБУ и САП разоблачили новую преступную организацию
- НАБУ и САП обнародовали новые материалы расследования масштабной преступной схемы в рамках операции Карфаген.
- По версии следствия, деятельность группировки могла быть связана с коррупционными договоренностями и участием представителей правоохранительных органов.
- Антикоррупционные органы раскрыли подробности предполагаемой деятельности организации и опубликовали записи разговоров ее участников.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали аудиозаписи разговоров участников преступной организации, разоблаченной в рамках операции Карфаген.
По данным следствия, фигуранты систематически передавали взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов, чтобы обеспечить беспрепятственную работу мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.
Операция Карфаген: что известно о преступной организации
Как установили детективы, организатором схемы был мужчина, ранее неоднократно судимый. К противоправной деятельности он привлек действующих чиновников СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции, а также представителей криминального мира.
По версии следствия, благодаря прикрытию правоохранителей участники группировки обеспечивали деятельность мошеннических кол-центров, жертвами которых становились украинцы и иностранцы.
Кроме того, организация была причастна к торговле наркотиками, нелегальному изготовлению контрафактных сигарет и фальшивой иностранной валюты.
Также фигуранты организовывали заказные нападения, похищение людей и нанесение телесных повреждений в интересах преступной группировки.
По информации НАБУ и САП, в состав организации входили не менее 12 человек.