Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали аудиозаписи разговоров участников преступной организации, разоблаченной в рамках операции Карфаген.

По данным следствия, фигуранты систематически передавали взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов, чтобы обеспечить беспрепятственную работу мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Операция Карфаген: что известно о преступной организации

Как установили детективы, организатором схемы был мужчина, ранее неоднократно судимый. К противоправной деятельности он привлек действующих чиновников СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции, а также представителей криминального мира.

Сейчас смотрят

По версии следствия, благодаря прикрытию правоохранителей участники группировки обеспечивали деятельность мошеннических кол-центров, жертвами которых становились украинцы и иностранцы.

Кроме того, организация была причастна к торговле наркотиками, нелегальному изготовлению контрафактных сигарет и фальшивой иностранной валюты.

Также фигуранты организовывали заказные нападения, похищение людей и нанесение телесных повреждений в интересах преступной группировки.

По информации НАБУ и САП, в состав организации входили не менее 12 человек.

Источник : НАБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.