Голова Нацбанку Андрій Пишний спростував інформацію про намір піти у відставку. Він заявив, що не подавав відповідної заяви, продовжує працювати на посаді та не збирається залишати її під політичним тиском.

Про це Пишний написав у Facebook у середу, 4 листопада.

Пишний спростував інформацію про відставку

– Жодної заяви про відставку я не писав і не подавав. Продовжую виконувати свої обов’язки і не маю наміру залишати посаду під політичним тиском, – зауважив він.

Голова НБУ звернув увагу, що відповідно до закону його повноваження розраховані на сім років. Законодавство передбачає вичерпний перелік підстав, за яких очільника Нацбанку можуть достроково звільнити.

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Такий механізм, за його словами, має гарантувати незалежність центрального банку від політичного впливу.

Появу інформації про можливу відставку Пишний пояснив “тривалим політичним тиском, маніпуляціями, цілеспрямованою та скоординованою кампанією з дискредитації”.

Він запевнив, що особисто повідомить, якщо вирішить залишити посаду.

У проєкті порядку денного Верховної Ради на пленарний тиждень, який триватиме з 9 до 13 листопада, з’явився пункт про звільнення Андрія Пишного.

Відповідну постанову поки не зареєстрували. Офіційне подання президента щодо звільнення голови НБУ теж відсутнє.

Андрій Пишний обіймає посаду голови Національного банку України з жовтня 2022 року. Термін його повноважень завершується у 2029 році.

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