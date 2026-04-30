Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отрицает информацию о любых обращениях к нему о содействии в финансировании конкретных предприятий.

Об этом он сказал во время прессбрифинга по поводу решений правления НБУ по монетарной политике.

Пышный об обнародовании пленок Миндича

Главу НБУ попросили прокомментировать стенограмму части пленок Миндича, которые на днях опубликовала Украинская правда.

В ответ Пышный утверждает, что ему не поступало никаких запросов о помощи от бизнесмена Тимура Миндича, секретаря СНБО Рустема Умерова, представителей компании Fire Point или других оборонных структур.

– Нет, никаких обращений, коммуникаций или общения с теми, кто вспомнил мою фамилию, не было. Ни по поводу той темы, которая была озвучена, ни в каком-либо другом контексте, – сказал он.

Согласно обнародованным пленкам, материалы состоят из трех частей. Один из разговоров состоялся между Миндичем и Умеровым, который тогда находился на должности министра обороны.

Миндич в разговоре с Умеровым о выделении бюджетных денег на закупку продукции Fire Point якобы спросил тогдашнего главу Минобороны, вызвал ли он Пышного. В ответ Умеров сказал, что глава НБУ находится за границей.

После этого Миндич якобы попросил вызвать государственный Сенс Банк, поскольку “решение можно провести решением Кабинета министров”.

Недавно Украинская правда обнародовала первую часть аудиозаписей, задокументированных НАБУ в квартире Миндича. Они являются частью антикоррупционного расследования по делу Мидас о хищении в энергетическом секторе.

После этого в пресс-службе Умерова заявили, что подлинность записей должны установить правоохранители, а секретарь СНБО уже предоставил следствию необходимые объяснения.

