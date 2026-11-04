Подразделения Сил обороны Украины 3 ноября и в ночь на 4 ноября нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму, Запорожской и Луганской областях.

ВСУ нанесли удары по ряду военных объектов РФ на ВОТ

Как сообщил Генштаб ВСУ, украинским военным удалось поразить два зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь, которые российская армия использует для противовоздушной обороны.

На территории временно оккупированного Крыма под удары попали зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2, еще один комплекс Панцирь и огневая группа российских войск.

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Кроме того, в районе Владивки Запорожской области украинские защитники поразили пункт управления беспилотниками противника, а вблизи Беловодска в Луганской области — склад материально-технических средств оккупационной армии.

Отмечается, что комплексы Панцирь обеспечивают прикрытие российских военных объектов в Крыму и южных регионах РФ от атак украинских ракет и беспилотников. Поэтому поражение таких систем снижает возможности противовоздушной обороны врага.

В то же время Силы обороны подтвердили результаты одного из предварительных ударов. В частности, 26 октября в районе Огородного Донецкой области было уничтожено складское здание на территории склада ракетно-артиллерийского вооружения российских войск.

Украинские военные подчеркнули, что будут продолжать наносить удары по важным военным объектам противника до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины.

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