ВСУ поразили два Панциря в Крыму — Генштаб
- Силы обороны Украины 3–4 ноября провели серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях.
- В Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении средств противовоздушной обороны и другой инфраструктуры противника.
- Украинские военные также уточнили результаты предыдущей операции и объяснили значение этих ударов для ослабления боевых возможностей РФ.
Подразделения Сил обороны Украины 3 ноября и в ночь на 4 ноября нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму, Запорожской и Луганской областях.
ВСУ нанесли удары по ряду военных объектов РФ на ВОТ
Как сообщил Генштаб ВСУ, украинским военным удалось поразить два зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь, которые российская армия использует для противовоздушной обороны.
На территории временно оккупированного Крыма под удары попали зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2, еще один комплекс Панцирь и огневая группа российских войск.
Кроме того, в районе Владивки Запорожской области украинские защитники поразили пункт управления беспилотниками противника, а вблизи Беловодска в Луганской области — склад материально-технических средств оккупационной армии.
Отмечается, что комплексы Панцирь обеспечивают прикрытие российских военных объектов в Крыму и южных регионах РФ от атак украинских ракет и беспилотников. Поэтому поражение таких систем снижает возможности противовоздушной обороны врага.
В то же время Силы обороны подтвердили результаты одного из предварительных ударов. В частности, 26 октября в районе Огородного Донецкой области было уничтожено складское здание на территории склада ракетно-артиллерийского вооружения российских войск.
Украинские военные подчеркнули, что будут продолжать наносить удары по важным военным объектам противника до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины.