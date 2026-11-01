Поражены объекты российской ПВО на $70 млн — Зеленский
Украинские Силы обороны уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2 и командно-штабную машину системы противовоздушной обороны С-400 Триумф.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский о поражении российской ПВО
По словам Владимира Зеленского, украинским военным удалось поразить два важных объекта российской противовоздушной обороны — зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2 и командно-штабную машину системы С-400Триумф.
Общая стоимость пораженных средств ПВО, отмечает президент, составляет ориентировочно $70 млн. При этом он не уточнил, где они находились и насколько сильно пострадали после ударов.
Кроме того, Зеленский подтвердил поражение комбината Каменский в Ростовской области России. Это предприятие российского военно-промышленного комплекса, занимающееся производством ракет.
— Наши дальнобойные санкции в Ростовском регионе. Поражен комбинат Каменский — предприятие российского ОПК, занимающееся производством ракет, — заявил президент.
Зеленский поблагодарил военнослужащих СБУ и другие подразделения Сил обороны за проведенные операции, подчеркнув, что Украина продолжает наносить удары по объектам, обеспечивающим военные возможности России.
Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении комбината Каменский в Ростовской области РФ в ночь на 31 октября. Для удара по предприятию в Каменске-Шахтинском украинские военные использовали дроны и ракеты берегового комплекса Нептун.
По данным, подтвержденным Генштабом, на территории комбината возник пожар на складе готовой продукции, а также были повреждены четыре производственных цеха.
Кроме того, украинские военные сообщили о поражении четырех складов материально-технических средств российской армии на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Луганской областей.
Фото: Владимир Зеленский