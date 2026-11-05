К концу минувших суток на фронте произошло 179 боевых столкновений. Российский враг нанес 61 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 4877 дронов-камикадзе и произвел 1862 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 5 ноября 2026

Потери врага на 5 ноября

личного состава: около 1 599 390 (+2 380) человек,

танков: 12 454 (+1),

боевых бронированных машин: 25 643 (+3),

артиллерийских систем: 51 902 (+23),

РСЗО: 2 254 (+2),

средств ПВО: 1 738 (+5),

самолетов: 452,

вертолетов: 356,

наземных робототехнических комплексов: 3 077 (+5),

БпЛА оперативно-тактического уровня: 596 221 (+1 163),

крылатых ракет: 5 192,

кораблей и катеров: 35,

подводных лодок: 2,

автомобильной техники и автоцистерн: 170 256 (+375),

специальной техники: 4873 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 716-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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